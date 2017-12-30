انتصاب مشاور آموزش ها و فعالیت های الکترونیکی معاونت قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حمید رضا محمود زاده حسینی در حکمی از سوی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور آموزش ها و فعالیت های الکترونیکی معاونت قرآن و عترت شد.

در حکم عبدالهادی فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به حجت الاسلام والمسلمین سید حمید رضا محمود زاده حسینی آمده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید حمید رضا محمود زاده حسینی

با سلام و تحیات وافره؛

با توجه به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی، بدین وسیله شما را به سمت «مشاور آموزش ها و فعالیت های الکترونیکی» منصوب می کنم.

امید است با برنامه ریزی های همه جانبه و همکاری های لازم با سایر بخش ها و مراکز مرتبط ، در تهیه زیرساخت ها و توسعه آموزش ها و فعالیت های قرآن و عترت در فضای مجازی موفق باشید.

توفیق حضرتعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال خواستارم.