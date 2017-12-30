ساخت مراکز درمانی در برخی استانها برابر با ٤٠ سال گذشته بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدتقی نوربخش با اشاره به سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان های آذربایجان غربی و کردستان افزود: در این سفرها که همراه دکتر ربیعی بودم، پروژه های درمانی افتتاح و کلنگ زنی شد.

وی در خصوص پروژه های درمانی تامین اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: در این سفر، سایت تصویربرداری بیمارستان تامین اجتماعی سنندج مورد بهره برداری قرار گرفت که این مجموعه از ٣ قسمت MRA، سونوگرافی و ماموگرافی تشکیل و برای تجهیز و احداث آن ٩ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است .

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پروژه دیگر استان کردستان، کلنگ زنی طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی سقز بود که این پروژه با احداث ساختمان درمانی در ٢ طبقه با اعتباری بالغ بر ٩١ میلیارد ریال و در زیربنایی حدود ٣ هزار مترمربع اجرا می شود. بخش های رادیولوژی، آزمایشگاه و اورژانس در طبقه همکف و بخش های کودکان، آی سی یو، ان آی سی یو و نوزادان در طبقه اول احداث خواهد شد.

نوربخش افزود: با اجرای این پروژه تعداد تخت های بیمارستان تامین اجتماعی سقز به ٦٤ تخت ارتقاء می یابد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: همچنین معدن طلای سقز که با مشارکت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) به منظور اشتغال جوانان منطقه بهره برداری می شود، در این سفر کلنگ زنی شد.

ی به بازدید از درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان بانه نیز در این سفر اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: توزیع عادلانه خدمات و دسترسی مناسب ذینفعان به مراکز درمانی از اولویت های سازمان تامین اجتماعی است و دراین راستا بیمارستان تامین اجتماعی در مهاباد احداث می شود.

نوربخش با بیان اینکه در جریان سفر به مهاباد، کلنگ بیمارستان تامین اجتماعی این شهرستان به زمین زده شد، اظهار داشت: بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان مهاباد با هزینه ٦٠ میلیارد تومان در مساحت ۱۳ هزار و ۶۰۰ مترمربع ساخته می شود.

وی تصریح کرد: طی ۴۰ سال گذشته در استان آذربایجان غربی ۳ مرکز درمانی تامین اجتماعی ساخته شده ولی در طول ۴ سال گذشته پنجم مرکز درمانی تامین اجتماعی در این استان کلنگ زنی شده است.