به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به پیروزی تیمش برابر تراکتورسازی در هفته هفدهم لیگ برتر گفت: دوباره باید به بازیکنانم تبریک بگویم. چیزی که بیشتر از همه من را خوشحال می کند این است که ورزشگاه پر بود. هواداران ما با حمایت هایشان انرژی زیادی به بازیکنان دادند. تراکتورسازی هم خوب بود و هواداران زیادی داشت. آنها شرایط بهتری نسبت به قبل داشتند. تراکتور تیمش را به طور کامل عوض کرده است.

وی در مورد اتفاقاتی که بین تماشاگران دو تیم رخ داد گفت: این در همه جای فوتبال دنیا وجود دارد. هواداران بهم واکنش نشان می دهند و این مختص فوتبال ایران نیست. بازیکنان من با احترام به حریف وارد زمین شدند اما برخی ها آمدند گفتند چرا پنج گل به فولاد نزدیم؟ این یعنی پرسپولیس افت کرده است!

وی ادامه داد: اینها فراموش کرده اند که تیم فولاد دوم جدول است. بعضی ها گفتند که ما افت کرده ایم در حالی که هیچ بازی آسانی برای پرسپولیس وجود ندارد. همه تیم ها می‌خواهند برابر پرسپولیس نتیجه بگیرند و این کار ما را سخت می کند.

برانکو در مورد تمدید قراردادش با پرسپولیس نیز گفت: روز یکشنبه به باشگاه خواهیم رفت تا به همراه دستیارانم در مورد تمدید قرارداد صحبت کنیم. مسائلی هست که باید با سرپرست باشگاه در میان بگذاریم و این کار را در جلسه یکشنبه انجام خواهیم داد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد صحبت های جواد خیابانی و اینکه بعد از بازی از سوالات پرتعداد او در مورد استقلال ناراحت شدید گفت: قبول دارم که ایشان هوادار استقلال است و باید هواداری کند اما ما دیروز با تراکتورسازی بازی داشتیم و باید در مورد این تیم صحبت می کردم. بازیکنان من از هیچ تیمی نمی ترسند و تمرکزشان روی تیم خودشان است. همانطور که تیم استقلال و تراکتورسازی هم حواس شان به تیم خودشان است.

وی در مورد شرایط نفت تهران نیز گفت: با تمام احترامی که به نفت می گذاریم اصلا گول نخواهیم خورد به خاطر مشکلاتی که آنها دارند. مطمئنم که آنها تمام انرژی شان را خواهند گذاشت که تیم ما را بهم بریزند. من از این بازیها بیشتر می ترسم.

برانکو در مورد هدف تیمش گفت: هدف ما این است که بتوانیم در این فصل بیشترین امتیاز را بگیریم و بیشترین گل را هم بزنیم. باید برای رسیدن به هدف مان تلاش کنیم. درست است می خواهیم قهرمان شویم اما هدفمان رسیدن به بیشترین امتیاز است.