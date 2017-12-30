بیش از ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید حیدری با اعلام این خبر افزود: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان بیمهای کشور است که با تحت پوشش قرار دادن بیش از ٤٢ میلیون نفر دومین تامینکننده درمان در کشور است که بخش عمدهای از منابع مالی آن از محل اخذ حق بیمه و مشارکت بیمهشده و کارفرما تامین میشود و متکی به منابع دولتی نیست.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به پرداخت بیش از ٦٠ درصد از کل هزینههای سازمان تامین اجتماعی به تعهدات بلندمدت از جمله پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: سال گذشته بیش از ٤٤ هزار میلیارد ریال هزینه شد، به عبارتی در هر ماه بیش از ٣ هزار میلیارد ریال معادل آنچه که دولت در قالب یارانه به مردم میپردازد، این سازمان حقوق به مردم پرداخت میکند.
حیدری افزایش شتابزده برقراری مستمری در کارهای سخت و زیانآور و برقراری مستمری در اجرای بازنشستگی پیش از موعد را یکی از معضلات سازمان تامین اجتماعی دانست و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و توجه به سلامت روحی، جسمی و روانی کارگران و ارتقاء سطح ایمنی و سلامت محیط کار و تاثیرگذاری عوامل مخاطرهانگیز بر دیگر کارگران تاکید دارد که متاسفانه طی سالهای گذشته مسیر اجرای قانون روند دیگری به خود گرفته است.
وی توجه به برطرف کردن دغدغههای درمانی بازنشستگان را یکی از اولویتهای اجتنابناپذیر و وظیفه اصلی تامین اجتماعی دانست و افزود: علاوه بر ارائه خدمات درمانی در مراکز ملکی و طرف قرارداد، سازمان تامین اجتماعی بیمه تکمیلی بازنشستگان را هر ساله توسط کانونهای بازنشستگی در دستور کار قرار داده است.
مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ برگزاری المپیاد ورزشی و توجه به بازآفرینی روحیه نشاط در بازنشستگان و خانوادههای آنها در طرح نسیم سلامت را از جمله برنامههای سازمان تامین اجتماعی دانست که نیازمند توسعه و توجه بیشتر است.
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