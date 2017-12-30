وظایف شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، مجتبی جوانبخت دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان از تدوین وظایف کاری برای دستیاران جوان شرکت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه و ابلاغ آن توسط محمدجواد آذری جهرمی خبر داد.

وی با اشاره به تدوین وظایف کاری برای دستیاران جوان شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و ابلاغ آن توسط وزیر ارتباطات گفت: حسب نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرح وظایف مذکور به سازمانها و شرکتهای تابعه ابلاغ شده و از این پس ملاک عمل و ارزیابی ما، براساس این وظایف است.

جوانبخت ادامه داد: مطابق این آیین نامه، دستیاران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه موظفند در تصمیم سازی و ارائه پیشنهادها جهت شناسایی نیروهای جوان و استفاده از ظرفیت های آنها در حوزه های مختلف کاری وزارتخانه، شرکت ها و سازمان های تابعه فعالانه شرکت کنند.

وی افزود: همچنین اعضا باید طرح ها و ایده های نخبگان، اندیشمندان، کارآفرینان و نوآوران جوان را اخذ و جمع آوری کرده و از طرح های نوآورانه و کلان تاثیرگذار در بهبود انجام ماموریت های مجموعه وزارت ارتباطات با تاکید بر تحقق و توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت کنند.

رئیس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات یکی دیگر از وظایف این افراد را بررسی و ارائه پیشنهادهای کاربردی به منظور افزایش میزان انگیزه، اثرگذاری و مشارکت نیروهای جوان در راستای انجام فعالیتها و وظایف محوله و تصمیم سازی در سطوح مختلف سازمانها و دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات دانست.

وی اظهار کرد: ارائه راهکارهای توانمندسازی در جهت تقویت و ارتقاء جایگاه جوانان مستعد، متعهد و باانگیزه به منظور آماده سازی آنان برای پذیرش نقش های مهم و اثربخش از دیگر وظایف اعضا است.

دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان تصریح کرد: ارتباط با فعالان بخش خصوصی به ویژه جوانان نوآور و فعال در داخل و خارج از کشور به منظور بهره گیری از نظرات و ظرفیت های آنان مرتبط با حوزه وظایف و رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر وظایف این مجموعه است.

وی ادامه داد: اعضای این شورا همچنین موظفند ضمن انعکاس دیدگاهها و نظرات جوانان و ارائه گزارش ها و مشورت های لازم به نظر وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه، برحسب مورد، در شوراها، کمیته ها و کارگروه های تخصصی در سطح وزارت و دستگاه های تابعه براساس پیشنهاد شورا و موافقت مقام مسئول مربوطه عضو شوند.

جوانبخت خاطرنشان کرد: همچنین پیگیری امور محوله از طرف وزیر ارتباطات و تهیه و ارائه گزارش های مرتبط و موضوعی، آخرین بند از وظایف تعیین شده اعضای این شورا است.