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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۲۲

سید حسن نصرالله چهارشنبه میهمان شبکه «المیادین» است

سید حسن نصرالله چهارشنبه میهمان شبکه «المیادین» است

سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله لبنان چهارشنبه شب میهمان برنامه «لعبة الامم» در شبکه المیادین خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز چهارشنبه میهمان برنامه لعبة الامم در شبکه المیادین خواهد بود.

این برنامه با اجرای «سامی کلیب» مجری کهنه کار لبنانی- فرانسوی و یکی از موسسان شبکه المیادین پخش می شود.

برنامه گفتگوی هفتگی لعبة الامم به رصد و بررسی پرونده ها و مهمترین تحولات سیاسی در سطح بین المللی و منطقه ای می پردازد و چهارشنبه شب از شبکه المیادین پخش می شود.

سامی کلیب در صفحه توییتر خود نوشته که سال ۲۰۱۸ با رویدادی استثنایی آغاز خواهد شد زیرا میهمان برنامه این هفته مردی منحصر به فرد یعنی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان است. چهارشنبه این هفته در دیداری اختصاصی برنامه لعبه الامم را دنبال کنید.

کد مطلب 4186680

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