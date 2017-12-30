به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدرضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به این که در کنار توسعه در کشور، ابزار آن نیز باید تعریف شود، اظهار داشت: همزمان با فعالیت‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی، قوانین را نیز باید در نظر داشت تا پیشرفت این صنعت با شتاب بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در قالب مشارکت با بخش خصوصی کار کند، گفت: این شرکت حافظ منابع بخش خصوصی است و با شناسایی موانع توسعه این صنعت، برای رفع آن می‌کوشد.

نوروززاده با اشاره به این که هزینه احداث پتروشیمی‌های اولیه در کشور بسیار بالا بوده است، تصریح کرد: اما باید توجه کرد که اگر این صنعت در کشور شکل نمی گرفت و یا این که توسعه نیابد، زمینه توسعه نیروی انسانی نیز در کشور صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واحدهای تولیدی و تحقیقاتی باید تشکیل یک مثلث برای انجام پروژه های توسعه‌ای بدهند، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش و تحقیقاتی باید پل ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها باشد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این شرکت به دلیل داشتن نقش حاکمیتی، در انجام پروژه‌های توسعه ای، شریک خواهد بود و هرچه ریسک انجام پروژه بالاتر رود، تعهد این شرکت نیز بالاتر می‌رود اما در صورت به نتیجه رسیدن پروژه، همه منفعت آن برای سرمایه‌گذار حفظ می‌شود زیرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنها به دنبال توسعه این صنعت است؛ نتیجه این راهکار، گسترش فناوری و ثبت یک لیسانس است.

معاون وزیر نفت با بیان این که ایران هم اکنون توان پیشرفت های علمی بالا را دارد، گفت: برای رشد صنعت پتروشیمی باید توسعه فناوری های عملیاتی را نیز داشته باشیم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ایفای نقش حاکمیتی، حمایتی و تسهیل‌گری در گسترش بخش خصوصی، زمینه رشد این صنعت را ایجاد می‌کند.