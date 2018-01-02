به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه یادداشت‌های علمی دکتر احمد یحیایی‌ایله‌ای است که طی دهه گذشته در روزنامه‌ها، نشریه‌ها و کنفرانس‌های ملی تخصصی حوزه ارتباطات و روابط‌عمومی ارائه شده است. این یادداشت‌ها در جهت تبیین جایگاه علمی این حوزه تدوین و منتشر شده است.

کتاب حاضر در یازده فصل با عناوین روابط‌عمومی علم است، فلسفه‌ روابط‌عمومی، روابط‌عمومی و اخلاق، مطالعات اجتماعی، برنامه‌ریزی روابط‌عمومی، روابط‌عمومی و تبلیغات، روابط‌عمومی و تشریفات، روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی در عمل و روابط‌عمومی ایرانی چاپ شده است.

مجموعه یادداشت‌های احمد یحیایی‌ایله‌ای در این کتاب پاسخی به سوالات متعدد و گوناگون دانشجویان و فعالان این حوزه است. همچنان که روابط‌عمومی مروج گفتگوی آزاد است، این کتاب نیز بستری علمی برای بررسی و کشف ظرایف و زوایای پنهان این حوزه است.

یادداشت‌های کتاب حاضر مختصر و مفید است و اطلاعات لازم و نکات کلیدی مورد نیاز کارگزاران روابط‌عمومی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن‌ها منتقل می‌کند. بررسی موارد مطالعاتی بومی و بین‌المللی با مثال‌هایی زنده و روشن از تجربیات مولف و سایر متخصصان روابط‌عمومی، این کتاب را به اثری تبدیل می‌کند که قادر است ضرورت، وظایف و نیازهای روابط‌عمومی را به خوبی تبیین ‌کند. از این رو خواندن این کتاب به افرادی که روابط‌عمومی را علم نمی‌دانند توصیه می‌شود. در خلال فصل‌های کتاب بر خواننده روشن می‌شود که عدم داشتن آشنایی کافی با اطلاعات و دانش تولید شده در این حوزه منجر به گسترش تفکر علمی نبودن روابط‌عمومی شده است.

کتاب «روابط‌عمومی چیست؟» شامل مجموعه یادداشت‌های علمی دکتر احمد یحیایی ایله‌ای در ۱۸۱ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۵ هزار تومان از سوی انتشارات سیمای شرق منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شده است. این ناشر پیش‌تر کتاب «الگوی کاربردی مدیریت علمی روابط عمومی» را نیز از همین نویسنده به چاپ رسانده است.