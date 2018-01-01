لستر سیتی از سد هادرسفیلد گذشت/ پیروزی نیوکاسل در زمین استوک سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس روز دوشنبه پی گرفته شد که طی آن تیم لستر سیتی در کینگ پاور برابر هادرسفیلد پیروزی ۳ بر صفر را کسب کرد.

ریاض محرز (۵۳)، اسلام السلیمانی (۶۰) و مارک آلبرایتون (۹۲) در این دیدار برای لستر سیتی موفق به گلزنی شدند.

روباه‌ها با این پیروزی ۳۰ امتیازی شدند و جایگاه خود را در رده هشتم جدول تثبیت کردند.

در دیگر بازی تیم های استوک سیتی و نیوکاسل برابر یکدیگر قرار گرفتند که تلاش این دو تیم پیروزی یک بر صفر نیوکاسل را در پی داشت.

آیوز پرز (۷۳) زننده گل نیوکاسل در این مسابقه بود. تیم نیوکاسل با این برد ۲۲ امتیازی شد و به رده سیزدهم جدول صعود کرد.