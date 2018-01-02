تخریب اماکن عمومی و آتش زدن اموال مردم، دشمنان را شاد می کند

حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت اللهی درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر در شهر تاکستان اظهارداشت: متاسفانه در حوادث اخیر برخی افراد فرصت طلب از شرایط کنونی برای پیاده کردن مطامع دشمن شاد کن خود استفاده می کنند و شاهد تخریب اماکن مذهبی هستیم که می توانیم نشانه گیری آنها را حرکتی ضد دینی قلمداد کنیم.

وی اضافه کرد: وقتی قرآنها در سازمان تبلیغات اسلامی به آتش کشیده می شود باید نگران شویم که عده ای با اهداف شیطانی و توهین به مقدسات وارد کار شده اند و اگر صف آنها را از مردم عادی جدا نکنیم شاید عده ای ساده لوح متوجه عمق جریان نشوند.

نعمت اللهی بیان کرد: ساختمان تبلیغات اسلامی در شهرستان تاکستان در این هجوم کاملا تخریب و در اثر آتش سوزی ویران شده و بیش از ۸۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شده که این ساختمان دیگر قابل بازسازی نیست و باید تخریب شود و این هزینه از بیت المال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی تصریح کرد: تبلیغات اسلامی نهادی کاملا فرهنگی و دینی است که باامور دینی ومذهبی سروکار دارد و تخریب ساختمان آن نیات آشوبگران را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: همچنین ساختمان حوزه علمیه که آن هم نهادی علمی و مذهبی است در تیر رس تخریب بعدی قرار می گیرد و در این میان دفتر آیت الله اسلامی که یک روحانی عالم و مردمی و امام جمعه منطقه است تخریب می شود و با این حرکت می توان نتیجه گرفت که به هیچوجه افراد عادی که دغدغه نان و معیشت دارند در این جریان حضور نداشته اند.

نعمت اللهی تصریح کرد: دو خودروی کارمندان تبلیغات اسلامی هم به آتش کشیده شده و این حرکت بیانگر اوج نفرت و نگاه تفرقه انگیز و آشوب گرانه ای است که می خواهد امنیت مردم را دچار خدشه کند.

وی اضافه کرد: اقدامات مذبوحانه اخیر بزرگترین آسیب را به وحدت ملی می زند و مردم باید مراقب باشند و بدانند این حرکت ها در مسیر انحرافی است و هرگز مطالبات آنها را دنبال نمی کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: باید دشمن مشترک را بشناسیم و در مقابل آن موضع گیری کنیم و با هوشیاری مواظب باشیم تا برخی انتقاد و گلایه ها اهرمی برای سوء استفاده دشمن نشود.

مسئولان باید در همه حال پاسخگوی مردم باشند

نعمت اللهی اظهارداشت: همه مسئولان باید بدانند وظیفه دارند پاسخگوی مردم باشند و به مطالبات آنها جواب منطقی دهند و در این میان نباید ما مدیران به هر بهانه ای از جوابگویی به مردم فرار کنیم.

وی بیان کرد: در نظام اسلامی انتقاد آزاد است و مردم اجازه دارند در چارچوب قانون و با رعایت اصول آن و با یک روش خردمندانه، انتقاد و اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند البته باید حریم تخریب و اتهام مشخص شود و مسئولان هم دنبال حل مشکلات باشند.

صف اغتشاشگران از منتقدین جداست

وی اظهارداشت: باید صف اغتشاش گران و فرصت طلبان را از مردم عادی که به گرانی و برخی امور انتقاد و اعتراض دارند جدا کنیم و حتما به این مطالبات پاسخ داده و البته با تخریب گران با جدیت مقابله کنیم تا امنیت استان آسیب نبیند.

نعمت اللهی گفت: حمله به اماکن عمومی و آتش زدن اموال عمومی که هزینه آن از طرف خود مردم تامین می شود و ایجاد رعب و وحشت دشمن شاد کن است و آنها را در توطئه های دیگر جسور می کند لذا باید بسیار هوشیار و مراقب باشیم و ساده انگاری را کنار بگذاریم تا آسیب نبینیم.

وی اظهارداشت: رهنمودهای رهبری را در این شرایط باید جدی بگیریم و به آن عمل کنیم و با حفظ وحدت و انسجام این شرایط را سپری کنیم و البته در زمان خود با انعکاس مشکلات از مسیر قانونی مسئولان را ملزم به پاسخگویی کنیم.