سئول خواستار مذاکرات مقامات عالی دو کره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کره جنوبی صبح امروز پیشنهاد داد که مقامات عالی این کشور و کره شمالی در تاریخ نهم ژانویه در روستای مرزی «پانمونجوم» دیدار کنند.

این پیشنهاد بدنبال انتشار خبرهایی مبنی بر تمایل کره شمالی برای مذاکره با کره جنوبی مطرح می شود.

در همین رابطه «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی، امروز سه‌شنبه گفت بهبود رابطه سئول-پیونگ‌یانگ در گرو حل مسئله هسته‌ای کره شمالی است.

این درحالی است که روز گذشته، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، از باز بودن در مذاکره با همسایه جنوبی خبر داد اما تاکید کرد که از تمایلات هسته‌ای خود دست بر نمی‌دارد.

به گفته مون، بهبود رابطه ۲ کره بدون حل مسئله هسته‌ای پیونگ‌یانگ میسر نیست و در همین راستا، وزارت خارجه کره جنوبی باید از نزدیک با متحدین این کشور و جامعه بین‌الملل هماهنگی داشته باشد.

به‌این‌ترتیب، اظهارات مون در تضاد با خواسته کیم است که گفته بود کره جنوبی باید توسل به دیگر کشورها را برای حل اختلاف سئول-پیونگ‌یانگ، کنار بگذارد.

گفتنی است بعد از اعلام کیم مبنی بر احتمال اعزام یک هیأت ورزشی به بازی‌های المپیک زمستانی کره جنوبی، مون از وزارتخانه‌های مربوطه خواست تا شرایط تحقق چنین خواسته‌ای را فراهم کنند.