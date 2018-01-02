تأکید دولت عراق بر لزوم گفتگوی کارشناسی میان بغداد و اربیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح الجدید، «سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق بر لزوم گفتگوی کارشناسی میان بغداد و اربیل تأکید کرد.

الحدیثی گفت که باز کردن کانال های گفتگو میان دولت مرکزی عراق و جریان های سیاسی فعال در دولت اقلیم کردستان مسأله ای ضروری است و گامی به سوی مسیر صحیح برای پایان دادن به بحران پیش آمده در نتیجه برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق خواهد بود.

الحدیثی گفت که هنوز هیچ هیأتی به نمایندگی از دولت اقلیم کردستان عراق برای گفتگو به بغداد نیامده است اما گزارش هایی در خصوص تصمیم نمایندگان احزاب کُرد برای مذاکره با بغداد شنیده شده است که با توجه به اینکه بحران اربیل و بغداد به همه احزاب کُرد هم مربوط می شود این مسأله از اهمیت بالایی برخوردار است.

سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که بغداد در شرایط فعلی بر لزوم به راه انداختن مذاکرات کارشناسی با دولت اقلیم کردستان پافشاری می کند تا از طریق کمیته هایی از سوی دو طرف اختلافات باقی مانده بررسی شود.

به گفته الحدیثی، گذرگاه های مرزی، موضوع فرودگاه ها و میدان های نفتی در اقلیم کردستان و ساز و کار صادرات نفت از آنها، منابع آبی و نحوه توزیع حقوق کارمندان دولتی در اقلیم کردستان از جمله مواردی است که باید مورد بحث قرار بگیرد.

سخنگوی دولت عراق گفت که اقلیم کردستان هنوز در حال صادرات نفت میدان های نفتی این منطقه است و اقدام به صادرات نفت بدون اطلاع دولت مرکزی به معنای عدم شفافیت کامل از سوی اقلیم کردستان است.

به گفته او تنها راه حل این مشکل این است که نفت اقلیم کردستان از سوی دولت مرکزی صادر شود و به این ترتیب دولت مرکزی هم مسئولیت پرداخت حقوق کارمندان دولتی در اقلیم کردستان را برعهده خواهد داشت.

وی تأکید کرد تا زمانی که فرودگاه های بین المللی اربیل و سلیمانیه تحت مدیریت و کنترل دولت مرکزی نباشد، پروازهای هوایی از این دو فرودگاه صورت نخواهد گرفت زیرا این دو فرودگاه دو گذرگاه بین المللی به شمار می روند که مسأله کنترل آن به امنیت ملی عراق مرتبط است.