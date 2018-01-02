به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، رویکرد جشنواره تئاتر فجر در انتخاب آثار بخش بین الملل توجه به تعداد اجراهای آنها در جشنواره‌های خارجی بوده و نیز تلاش شده تنوع بیشتری در فرم آثار برای مخاطبان ایجاد شود که بر همین اساس ۱۹ اثر برای اجرا در این بخش انتخاب شده اند.

این آثار در فرم‌هایی چون نمایش صحنه‌ای، نمایش‌های خارج از صحنه، ویدئو اینستالیشن، پرفورمنس، نمایش‌های تعاملی محیطی و ... اجرا خواهند داشت.

در این دوره آثاری از کارگردانان و کمپانی‌های مطرح و بزرگ جهان در کنار آثار هنرمندان جوان خارجی به جشنواره دعوت شده‌اند. ضمن اینکه تمامی این اجراها پیش از این تورهای گسترده‌ای را در سطح جهانی در کارنامه خود داشته‌اند.

فهرست اجراهای بخش بین‌الملل جشنواره به شرح زیر است:

۱. پکیج به کارگردانی شوساکو تاکئوچی از آلمان

۲. تنهایی پرهیاهو به کارگردانی افشین غفاریان از فرانسه

۳. دهان گنده به کارگردانی والنتین داننز از بلژیک

۴. مناظر مجرم به کارگردانی دریز ورهوفن از هلند

۵. سفر به یک فلات چین‌خورده به کارگردانی گوستاوو سیریاکو از برزیل

۶. هملت به کارگردانی کریستوفر روپینگ از آلمان

۷. شرتولوژی به کارگردانی ژروم بل از فرانسه

۸. گردهمایی والدین به کارگردانی میخائیل چارکویامی از گرجستان

۹. ریموت تهران به کارگردانی اشتفان کائگی و یورگ کارنبوئر از آلمان

۱۰. سرداب به کارگردانی احمد نسیم از عراق

۱۱. منزل به منزل به کارگردانی رامونا پونارو و گیل شالتوت از فرانسه

۱۲. جزا به کارگردانی مهربان علی اکبرزاده از آذربایجان

۱۳. دوستت دارم ترکیه به کارگردانی یلدا بسکین از ترکیه

۱۴. ملانکولی به کارگردانی فیلیپ کن از فرانسه

۱۵. شهرهای نامرئی به کارگردانی پینو دیبودوا از ایتالیا

۱۶. شگ به کارگردانی لوسی ایدنبنز از سوئیس

۱۷. مرگ قطعی است به کارگردانی اوا میرکلر از آلمان

۱۸. رختشویخانه مفاخر به کارگردانی جاسم هیندی از فرانسه

۱۹. تیتانز به کارگردانی یوروپیدیس لاسکاریدیس از یونان

سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امسال در فاصله روزهای ۲۸ دی‌ تا ۹ بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود.