واریز۳میلیاردتومان به حساب نفت/سرمربی درباره مسائل مالی صحبت نکند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با پیگیریهای انجام شده از سوی فرمانداری و تلاشهای مجدانه استاندار خوزستان، مبلغ سه میلیارد تومان از سوی وزارت نفت تامین و در هفته جاری به تیم صنعت نفت تزریق می شود.

وی با تاکید بر اینکه هر کس باید در آن کاری که بر عهده دارد، ورود کند، اظهار کرد: دخالت ناصواب، نابجا و غیرمرتبط باعث می شود تا ضمن بروز نگرانی در سطح جامعه، کارها نیز هزینه بر شوند. پیگیری های ارگانی و اداری لازم در خصوص تامین و تزریق مبلغی به تیم صنعت نفت آبادان با ارائه اسناد و اعلام وضعیت شهری انجام و خوشبختانه نتیجه بخش بوده است.

فرماندار آبادان گفت: با تزریق اعتبار سه میلیارد تومانی وزارت نفت، مشکل تیم صنعت نفت در این مرحله حل می شود و ضمن آنکه پیگیری ها برای اداری از طریق مجاری قانونی برای رفع دیگر مشکلاتی احتمالی تیم همچنان ادامه خواهد داشت.

شهبازی افزود: انتظار می رود تا مسئولان باشگاه صنعت نفت کارها را از مجاری قانونی و بر مدار حرفه اش پیگیری و دنبال کنند تا سبب بروز تنش در میان مردم نشود و بار روانی برای آنان ایجاد نکند.

وی اظهار کرد: متاسفانه در یکی دو ماه اخیر افراد نامرتبط و نامتخصص به امور مربوط به تیم ورود کردند که دخالتشان سبب پیچیده شدن کارها و ایجاد مشکلاتی برای تیم صنعت نفت شد.

وی تصریح کرد: از عیسی زاده مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان تا از امروز، بیشتر بر امور باشگاه و تیم تسلط داشته و پیگیر مسائل مربوطه به عنوان وظیفه اصلی اش باشد ضمن آنکه سرمربی تیم نیز حق ندارند از این پس در مورد مسائل مالی و مشکلات درونی باشگاه که با وظیفه وی هیچ سنخیتی ندارد، صحبت کند، وی قراردادی با باشگاه دارد که باید بر مبنای آن کارهایش را از پیش ببرد.

فرماندار آبادان با اشاره به انجام یکسری از کارها، گفت: به مجموعه تیم صنعت نفت اعم از کادر فنی، سرمربی، مربی، بازیکنان وغیره احترام می گذارم اما سخن گفتن در مورد مسائلی که در حیطه افراد نیست، نادرست است و چنین کاری نباید پس از این انجام و ادامه یابد.

شهبازی افزود: عیسی زاده مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت نیز بایستی تا زمانی که به عنوان مدیر عامل باشگاه عهده دار این تصدی هستند با انرژی و توان مضاعف کارشان را از پیش ببرند.

وی ضمن اعلام حمایت قاطع نماینده دولت از تیم صنعت نفت آبادان و مدیرعامل این باشگاه بر لزوم پیگیری صحیح امور این تیم از طریق مجاری قانونی و درست آن تاکید دوباره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود تا مدیرعامل باشگاه بار مسئولیت باشگاه را خود بر عهده بگیرد و از این پس سخن گفتن سرمربی در مورد مسائل باشگاه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، برخی از کارها و مسائل بایستی تعیین تکلیف شود زیرا دنبال کردن امور به شکل کنونی چیزی جزء وارد کردن شوک روانی به جامعه به همراه ندارد و به طور حقیقتی این مباحث از حوصله مردم آبادان نیز خارج است.

