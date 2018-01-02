به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، حسن امیری گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار قبل از اعمال اصلاحات در دستورالعمل های افشا، معاملات و پذیرش، طی فراخوان عمومی نظرات فعالان بازار را دریافت و در نسخه نهایی دستورالعمل ها لحاظ کرد.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اعلام کرد : با این حال درخواست برخی فعالان بازار سرمایه این است که همزمان با انتشار گزارش تفسیری مدیریت، گزارش پیش بینی عملکرد آتی شرکت ها نیز کماکان افشا شود که این پیشنهاد را جهت تصمیم گیری نهایی به اعضای هیات مدیره سازمان منتقل خواهیم کرد.

کنترل تبعات احتمالی

وی با تاکید بر اینکه سعی سازمان بورس بر این است که تبعات احتمالی حذف پیش بینی عملکرد ناشر و جایگزین کردن گزارش تفسیری مدیریت به حداقل برسد تصریح کرد: از دیدگاه اغلب فعالان بازار سرمایه اصلاح دستورالعمل های فوق الذکر، اقدام بزرگ و ارزشمندی است، اما در رابطه با شیوه اجرای آن بحث ها و نقدهایی وجود دارد که مهمترین آنها روش جایگزینی گزارش تفسیری به جای پیش بینی عملکرد است.

امیری با بیان اینکه مفروضات پیش بینی عملکرد ناشر در گزارش تفسیری مدیریت نیز قابل گزارش خواهد بود، افزود: ضوابط گزارش تفسیری مدیریت و راهنمای به کارگیری آن تدوین و منتشر شده است.

همچنین در گزارش تفسیری مدیریت، مدیر واحد تجاری می تواند کلیه مفروضات تحت کنترل را در بخش اطلاعات آینده نگر افشا کند. علاوه بر این طی استعلام به عمل آمده از کمیته فنی سازمان حسابرسی، اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارش تفسیری مدیریت مطابق با استاندارد بین المللی حسابرسی شماره ۷۲۰ بلامانع است.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به سنا تاکید کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از این موضوع بود که حذف گزارش پیش بینی عملکرد منجر به کاهش زمان توقف طولانی مدت نمادها می شود.

جلوگیری از خط دهی به بازار

وی در عین حال افزود: یکی از بحث های جدی که از ابتدا در هیات مدیره سازمان مطرح می شد این بود که افشای گزارش پیش بینی درآمد هر سهم اختیاری باشد که اعضای هیات مدیره سازمان اختیاری بودن آن را مضر به حال بازار سرمایه تشخیص دادند و جمع بندی آنها این بود که اختیاری بودن افشای گزارش پیش بینی درآمد هر سهم باعث خط دهی به بازار خواهد شد.

امیری همچنین از اهمیت یافتن بیش از پیش گزارش های ماهانه خبر داد و گفت: با اجرای دستورالعمل های جدید، برخوردهای انضباطی شدیدتر و جدی تر باید مورد توجه قرار بگیرد، به خصوص در رابطه با دستکاری های احتمالی و استفاده اطلاعات نهانی، که این موضوع نیز در دستور کار هیئت مدیره سازمان است.

محدودیت برای سهامداران عمده

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در نقطه آغاز ممکن است با مقاومت هایی روبرو شود، یادآور شد: هم اکنون انتشار مستقیم اطلاعات، یک مزیت بزرگ بازار سرمایه است لیکن در ابتدا و در زمان اجرا با مخالفت ها و مقاومت هایی روبه رو بود.

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: پیشنهادی به هیئت مدیره سازمان ارائه شده که در صورت تخطی ناشر از الزامات دستورالعمل های مصوب سازمان، خدمات بازار سرمایه برای سهامدار عمده ناشر محدود می شود. وی در خصوص نمادهای تعلیق شده فعلی نیز عنوان کرد: به زودی همه نمادهایی که شفاف سازی کرده و ابهامات خود را رفع کرده باشند، بازگشایی می شوند.