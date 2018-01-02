حسین کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تیم فوتبال سپیدرود رشت اظهار داشت: خوشبختانه شرایط تیم سپیدرود بسیار خوب شده و حالا بازیکنان می‌توانند با نگاه جدیدی به آینده این تیم امیدوار باشند. ما نه تنها دیگر دغدغه بقا در لیگ نداریم بلکه با شرایط جدید به صعود به رده‌های بالای جدول فکر می‌کنیم.

وی در خصوص انتخاب علی کریمی بعنوان سرمربی تیم سپیدرود بیان داشت: کریمی می‌تواند انتخاب خیلی خوبی برای سپیدرود باشد. علی کریمی را سال‌های زیادی است که می‌شناسم و همواره با او ارتباط خیلی خوبی داشتم. سالها در تیم ملی و بعد از آن در استیل آذین با هم همبازی بودیم. اغراق نیست اگر بگویم خیلی چیزها از علی کریمی یاد گرفتم. چه مسائل فنی در فوتبال و چه حتی مسائل غیر فنی. بزرگترین خصلت خوب علی کریمی این است که خودش آنقدر بزرگ است که به هیچ فوتبالیستی باج نمی‌دهد و این به سود تیم ما است.

کاپیتان سپیدرود در خصوص خبر مربوط به توصیه او به مالک جدید باشگاه برای انتخاب علی کریمی بیان داشت: از اساس این شایعه را تکذیب می‌کنم. من با علی کریمی خیلی دوست هستم و حتما اگر از من درباره ایشان سئوال می‌شد خیلی مثبت با آن برخورد می‌کردم. اما موضوع اینجاست که علی کریمی آنقدر بزرگ هست که نیازی به توصیه من و امثال من نداشته باشد. بنده خودم را در حدی نمی‌دانم که بخواهم برای علی کریمی توصیه کنم.

کعبی همچنین با اشاره به بازی هفته هجدهم تیم سپیدرود مقابل گسترش فولاد گفت: در لیگ هیچ تیم ضعیفی نداریم. گسترش هم تیم خیلی خوبی است که هفته گذشته در خانه خودش شکست خورده است و برای جبران مافات به رشت می‌آید. این تیم بعد از حضور فیروز کریمی شکل خوبی گرفته و ساختار دفاعی‌اش بسیار تقویت شده است. تیم آنالیز سپیدرود نقاط ضعف و قوت این تیم را شناسایی کرده است و ما سعی می کنیم از این بازی خانگی حداکثر امتیازات ممکن را بگیریم.

بازیکن باتجربه تیم سپیدرود در ادامه بیان داشت: ما روی این بازی و همه بازی‌های خانگی‌ خود روی هوادارانمان حساب کردیم و امیدوارم اولین بازی با مالک و سرمربی جدید با حمایت هواداران و یک پیروزی با ارزش خانگی توام شود.

وی با اشاره به حضور جواد تن زاده بعنوان مالک جدید باشگاه تصریح کرد: با حضور ایشان تیم دیگر دغدغه های معمول را ندارد. ما دیگر دغدغه سفر، لباس، بلیت، هتل و ... را نداریم وحالا بازیکنان می‌توانند با خیالی آسوده تنها به مستطیل سبز فکر کنند.