اضافه شدن مهندسی صنایع و روانشناسی به رشته های المپیاد دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان جمالی در مراسم تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری و برگزیدگان المپیادهای علمی – دانشجویی کشور در محل سازمان سنجش با اشاره به روند المپیادهای علمی دانشجویی کشور گفت: المپیادهای علمی دانشجویی از سال ۷۴ بر عهده سازمان سنجش قرار گرفت و از سال ۷۵ تاکنون به صورت مستمر برگزار شده است. ضمن آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ با مصوبه ای برگزاری المپیادهای علمی را بر عهده سازمان سنجش گذاشت.

وی افزود: المپیادهای علمی دانشجویی از سال ۷۵ با ۶ رشته آغاز شد و در سال ۹۶ با ۲۰ رشته برگزار شد. اهداف برگزاری المپیاد شامل شناسایی استعدادهای برتر، ترغیب و تشویق دانشجویان به مطالعه و تحقیق و پرورش علمی دانشجویان و ترغیب آنها برای ادامه تحصیل و همچنین حمایت مادی و معنوی برای کمک به استعدادهای جوان است.

دبیر المپیادهای کشوری خاطرنشان کرد: دانشجویان از دو مسیر آزمون کارشناسی ارشد و برگزاری آزمون های غیرمتمرکز قطب های کشوری وارد مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی می شوند.

وی افزود: در آزمون کارشناسی ارشد از میان ۳۰۴ هزار نفر داوطلب این آزمون ۳۱۰ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند. در مسیر مرحله غیرمتمرکز ۸ قطب کشوری نیز ۲ هزار و ۵۸۵ نفر شرکت کردند که ۶۶۹ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

جمالی یادآور شد: در مرحله نهایی تعداد ۹۷۹ نفر شامل ۳۶۲ نفر زن و ۶۱۷ نفر مرد در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه در ۲۰ رشته به رقابت پرداختند. دانشجویان از ۸۱ دانشگاه دولتی، ۴ واحد دانشگاه آزاد، ۵ واحد دانشگاه پیام نور و ۳ موسسه غیرانتفاعی بودند. از میان ۹۷۹ نفر مرحله نهایی ۷۷ نفر برگزیده شدند که مدال های طلا، نقره و برنز کسب کردند که از این تعداد ۲۷ برگزیده زن و ۵۰ برگزیده مرد هستند. از میان برگزیدگان ۳۰ نفر از مسیر کنکور کارشناسی ارشد و ۴۷ نفر از مسیر غیرمتمرکز انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: دانشگاه صنعتی شریف با ۱۴ مدال آور، دانشگاه تهران با ۱۱ مدال آور و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ۶ مدال آور در صدر مدال آور ترین دانشگاه ها قرار دارند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش با اشاره به تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی گفت: اسامی برگزیدگان به بنیاد ملی نخبگان اعلام شده است و این افراد تسهیلاتی از وزارت علوم و بنیاد دریافت خواهند کرد و می توانند بدون کنکور به ارشد راه پیدا کنند و هم در مقطع دکتری امتیاز این موضوع را دریافت کنند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور افزود: در سال آینده براساس مصوبه آمایش سرزمین، مسیر غیرمتمرکز در ۱۰ قطب کشوری برگزار می شود.

جمالی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه جدید رشته مهندسی صنایع و روانشناسی برای اولین بار به مجموعه رشته های المپیاد اضافه شد. همچنین رشته سلول های بنیادی و مهندسی بافت به عنوان یک رشته بین رشته ای به این مجموعه اضافه می شود و دانشجویان در مرحله نهایی می توانند در این رشته به رقابت بپردازند.