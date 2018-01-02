سقف تسهیلات حاتم به ۱۵۰ میلیون ریال افزایش یافت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، این طرح در سال گذشته با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال به مرحله اجرا در آمده و تداوم یافته است. طرح‌حاتم و اعطای تسهیلات خریدکالای ‌ایرانی توسط بانک‌انصار، به عنوان نخستین طرح عملیاتی در حمایت از تولیدداخلی ‌و تحقق اقتصادمقاومتی به شمارمی‌آید.

بانک‌انصار پرچمدار تحقق اقتصادمقاومتی در شبکه‌بانکی است واجرای طرح‌حاتم را می‌توان یک حرکت پیشگامانه تلقی کرد که برای موفقیت در سطح کلان، نیازمند عزم‌عمومی شبکه بانکی است تا با اجرای طرح‌های تکمیلی موجبات تقویت نظام تولیدداخلی را فراهم‌ آورند و به توسعه ظرفیت‌های بومی و رونق‌بخشی به بازارفروش کالاهای ایرانی مساعدت کنند.

عملیاتی‌کردن پیشنهادهای ده‌گانه مقام‌معظم‌رهبری درخصوص اقتصادمقاومتی نیازمند طرح‌هایی نظیر طرح حاتم است تا در راستای تقویت تولید داخلی و سمت تقاضا در عرصه اقتصادی اقدامات گسترده صورت گیرد و مردم به خرید کالاهای ساخت داخل تشویق شوند. البته بانک‌انصار اصرار دارد که کیفیت کالاهای ایرانی باید در سطح استانداردهای بین‌المللی رعایت شود.

باتوجه به اهمیت این موضوع و به منظور شفاف‌سازی اهداف، نحوه اجرا و چگونگی بهره‌مندی متقاضیان از این طرح، گفتگویی را با آقای مجاهدی معاون اعتبارات بانک انصار انجام داده‌ایم که در آن به سئوالات مرتبط پاسخ داده شده است.

* لطفاً دلایل اجرایی‌شدن طرح‌حاتم را تشریح کنید.؟

- اقتصادمقاومتی، نیازمند استحکام زیرساخت‌های تولیدداخلی با سرمایه‌های ایرانی است. بنابراین، هر اقدامی که باعث تقویت بنیه‌های تولیدی و زمینه ساز فروش کالاهای ساخت داخل باشد، به تحقق این اقتصاد کمک کرده است. طرح‌ «حاتم» از حروف اول چهار کلمه «حمایت‌ازتولیدملی» تشکیل شده است. این طرح در اواخرسال ۱۳۹۴ طراحی و از اوایل سال ۱۳۹۵ به منظور انجام فعالیت‌هایی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تسهیل و تسریع در فروش کالاهای اساسی ساخت داخل، لوازم خانگی تولیدداخلی و تقویت سمت تقاضا به اجرا درآمد.

این طرح، علاوه بر اقتصادمقاومتی، تحقق شعار سال۱۳۹۱ مبنی بر "تولیدملی، حمایت‌ازکاروسرمایه‌ایرانی" را نیز مدنظر قرارداده است. برای اجرای این طرح که در پی ارایه الگوی ریل‌گذاری بانکها برای ایفای نقش در اقتصادمقاومتی به‌تصویب رسید، با ریاست بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز هماهنگی به‌عمل‌آمد. بانک انصار از سال‌ ۱۳۹۱ وبه ویژه ۹۲ و ۹۳ در راستای اجرایی‌شدن فرمایش مقام‌معظم‌رهبری بر حمایت از تولید داخلی، مبلغی بالغ بر۳۰ هزار میلیاردریال به تقویت شرکتهای تولیدی ایرانی اختصاص داده است تا در راستای استحکام زیرساخت‌های تولیدی کالاهای اساسی هزینه کنند.

در اجرای طرح‌حاتم نیز مبلغ ۱۰ هزارمیلیاردریال به امر فروش کالاهای ایرانی اختصاص داده شده است. به واسطه این طرح، تسهیلات به متقاضیان خرید کالا داده می‌شود تا ضمن رفع نیازهای مردم، کالاهای تولید داخل هم به فروش می‌رود و شرکتها به سرمایه و سود خود دست می‌یابند. در این طرح شرط شده است که گیرنده تسهیلات تنها باید کالاهای ساخت ایران را خریداری کند و وجه خرید مستقیماً به حساب شرکت تولیدکننده واریز می‌شود. در این طرح امکان خریدکالاهای خارجی به هیچ‌ وجه وجود ندارد.

* زیرساخت‌های اجرای این طرح چگونه فراهم شد؟

- اجرای این طرح مبتنی بر سیستم‌کارت‌اعتباری است تا از طریق پایانه‌های فروش(POS) و اتصال حساب تولیدکننده به دستگاه‌های POS واریز مستقیم وجه فروش کالا به حساب فروشندگان میسر و برای جلوگیری از خرید کالاهای مشابه خارجی، محدودیت شهرهای کشور ایجاد شود. تاکنون با ۱۷ شرکت تولیدکننده کالاهای اساسی، لوازم منزل و فرش و مبلمان قرارداد امضاءکرده‌ایم.

دراقصی نقاط کشور، بیش از ۱۰۰۰ نمایندگی شرکتهای طرف قرارداد آماده فروش کالاهای خود هستند. سایت‌ویژه طرح‌حاتم با آدرس http://hatam.ansarbank.com راه‌اندازی شده است و هم‌اکنون به‌عنوان یک لینک با عنوان «حاتم» به وب‌سایت رسمی بانک انصار https://www.ansarbank.com متصل شده است تا متقاضیان گرامی این تسهیلات بتوانند از جزئیات طرح و نحوه برخورداری از مزایای آن و شرکتهای طرف قرارداد و نیز آدرس نمایندگی‌های فروش کالا و آدرس شعب بانک آگاه شوند.

* مشمولان این طرح چه نوع کالاهایی را می توانند تهیه کنند؟

- دریافت کنندگان این تسهیلات می توانند لوازم آشپزخانه، صوتی و تصویری، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، لوازم خانگی و مبلمان و سرویس خواب، یخچال، فریزر، لباسشویی و اجازگاز خود را در فروشگاه های طرف قرارداد تهیه کنند که کلیه این لوازم در پورتال طرح حاتم درج شده است ضمناً درحال گسترش دامنه فروش به اقلام وکالاهای دیگر ایرانی هستیم که به محض حصول نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.

* نحوه استفاده متقاضیان از طرح مذکور چگونه است؟

- متقاضیان استفاده از کالاهای داخلی می‌توانند با مراجعه به سایت طرح‌ حاتم و اطلاع از شرایط و مقررات خرید کالاهای موردنیاز و موجود، با مشاهده لوازم و نوع قیمت آنها پس از ثبت‌ نام در طرح و اخذ کُد رهگیری برای دریافت تسهیلات به شعبه تعیین شده مراجعه کنند و با ارائه مدارک لازم به تشکیل پرونده بپردازند و مراحل لازم برای دریافت تسهیلات را طی کنند و با مراجعه به هریک از نمایندگی‌های فروش در سراسر کشور که آدرس آنها در سایت مربوط آمده است، نسبت به خرید کالای موردنظر اقدام نمایند.

مبلغ تسهیلات درنظرگرفته شده برای هر متقاضی حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال با نرخ سود ۱۵% و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۳۶ ماهه و مهلت استفاده از اعتبار موجود در کارت، حداکثر یک ماه است و پس از آن کارت باطل خواهد شد، چراکه اعتبار تخصیص‌یافته یکبارمصرف است. دارنده کارت طی یک ماه مهلت تعیین شده می‌تواند در چند مرحله و از چندین فروشگاه مختلف کالای موردنیاز خود را خریداری کند.

* برای توسعه طرح، چه برنامه‌هایی دارید؟

- به منظور توسعه طرح و امکان فروش هرگونه کالای موردنیاز متقاضیان، با سایر شرکتهای تولیدکننده داخلی (اعم از لوازم خانگی و غیره) مذاکره کرده‌ایم و آنها را به مرور زمان تحت‌پوشش طرح قرار می‌دهیم و همچنین تعداد نمایندگی‌های فروش کالاها را افزایش داده‌ایم. افزون براین، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌ایم که امکان فروش کالاها به صورت تمام الکترونیک فراهم شود و زحمت مراجعه به نمایندگی‌های فروش کم شود. البته این برنامه را هم داریم که بر اجرای طرح با دقت نظارت کنیم و کاستی‌های آن را برطرف کنیم تا حداکثر رضایت مشتریان و متقاضیان را تأمین کنیم.

* برای دریافت این تسهیلات، چه مدارکی موردنیاز است و چه مراحلی باید طی شود؟

- نوع مدارک در سایت طرح حاتم مشخص شده و متقاضیان پس از ثبت‌نام در سایت طرح حاتم و دریافت کد رهگیری، باید در مهلت تعیین‌شده به شعبه موردنظر مراجعه کنند و مدارک لازم را برای طی مراحل دریافت تسهیلات که کمترین فرایند اداری را داراست، ارائه دهند و سپس ضامن معتبری را معرفی کرده و ضمن احراز صلاحیت برخورداری از مزایای طرح حاتم، تشکیل پرونده داده و نسبت به اخذ کارت اعتباری حاتم اقدام کنند.

* در هر خانواده چند نفر می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟

برای هر فرد واجد شرایط، امکان استفاده از تسهیلات فراهم‌ شده و محدودیتی برای اعضای یک خانواده وجود ندارد. مهمترین شرط استفاده از این طرح، احراز صلاحیت دریافت و توانایی بازپرداخت اقساط و عمل به تعهدات و بعنوان مثال درآمد معین ماهانه است. متقاضیان می‌توانند به منظور آسان‌شدن دریافت تسهیلات، درصورتی که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند و مبلغ یارانه به حسابشان واریز می‌شود، با انتقال یارانه خود به بانک انصار موافقت کنند و به بانک برای وصول اقساط خود اجازه برداشت بدهند.

* وضعیت خدمات پس از فروش این کالاها چطور است؟

- خدمات پس از فروش کالاهای خریداری‌شده و سایر موارد دیگر مانند ضمانت‌نامه، گواهی کیفیت و تعیین قیمت کالا به‌عهده شرکت تولیدکننده است و بانک در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.

* چه کسانی برای دریافت این تسهیلات اولویت دارند؟

- امکان استفاده از تسهیلات این طرح برای همگان وجود دارد و با عنایت به اینکه ۱۰ هزار میلیارد ریال به این طرح اختصاص یافته است، تعیین اولویت ضرورتی ندارد و بانک انصار درنظر دارد که درصورت استقبال از طرح و انجام تعهدات استفاده‌کنندگان، اعتبار طرح را بازهم افزایش دهد. با این وجود، در صورت وجود محدودیت اعتباری، مزدوجین جوان در اولویت قرار دارند.

* میزان استقبال از طرح چگونه است؟

- این طرح از اوایل سال ۱۳۹۵ به مرحله اجرا درآمد و تاکنون حدود ۴۰ هزار نفر از ۳۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات آن استفاده کرده‌اند.

* آیا باتوجه به افزایش نرخ تورم سقف تسهیلات دریافتی افزایش نیافته است؟

- به منظور ارائه خدمات بهتر و استفاده بهینه متقاضیان طرح حاتم ، سقف تسهیلات از مبلغ ۱۰۰میلیون ریال به ۱۵۰ میلیون ریال و مدت بازپرداخت اقساط نیز از ۳۰ ماه به ۳۶ ماه افزایش یافته است.