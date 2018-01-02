امنیت و آرامش در مشهد برقرار است

محمدرحیم نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجمع غیر قانونی که پنج شنبه هفته گذشته صورت گرفت با سوء استفاده عده ای از سود جویان همراه شدو عده ای در یک نقطه پارک ملت مشهد تجمع کردند که بعضا افرادی هم به تخریب اموال عمومی پرداختند البته با این افراد برخورد شد و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند و عوامل اصلی نیز در بازداشت هستند.

وی افزود: با وجود اینکه تعداد معترضان از ۱۵۰ نفر تجاوز نمی کرد اما برخورد جدی با آن ها صورت گرفت و از طریق اقدامات امنیتی که توسط تمام دستگاه های اجرایی صورت گرفته از دیروز در مشهد و حتی استان ها شاهد شلوغی و تجمع نبودیم.

فرماندار مشهد تاکید کرد: آنچه که حائز اهمیت است این است که مردم به سرعت خودشان را از این افراد جدا کردند و از این تعداد معدود حمایت نکردند.

وی با اشاره به اینکه اگرچه ممکن است مردم اعتراضاتی را در موارد مختلف داشته باشند ابراز کرد : مردم به سرعت متوجه شدند که این تجمعات مکان مناسبی برای اعلام اعتراضات نیست و این افراد قصد بر هم زدن نظم و امنیت کشور را دارند.