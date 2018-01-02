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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۶

احداث ۵ بیمارستان و ۲۷ مرکز سرپایی تامین اجتماعی

احداث ۵ بیمارستان و ۲۷ مرکز سرپایی تامین اجتماعی

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر پنج واحد بیمارستانی و ٢٧ مرکز درمانی خدمات سرپایی تامین اجتماعی در کشور در دست ساخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید به ریل اصلی ماموریت های خود برگشت و اکنون روند اقدامات در حوزه درمانی، رو به رشد است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پنج واحد بیمارستانی و ٢٧ مرکز درمانی خدمات سرپایی تامین اجتماعی در کشور در دست ساخت است.

 درخشان اظهار کرد: همچنین ٩بیمارستان، ٢٧ مرکز خدمات سرپایی و ٣٠ مرکز متفرقه با خدمات کلیدی در نوسازی و توسعه سازمان تامین اجتماعی، در دست طراحی است.

وی گفت: رشد بهینه خدمات در حوزه درمان تامین اجتماعی طی ٦ سال اخیر در استان مرکزی، محسوس است اما همچنان به منظور تقویت بنیه درمانی برای بیمه گذاران، باید تلاش بیشتری صورت بگیرد.

درخشان ابراز امیدواری کرد: با پیگیری نمایندگان مردم در شورای اسلامی و مسئولان اجرایی استان مرکزی در سال های آینده، گام های اثربخشی در تکمیل زنجیره درمانی و نیازهای زیرساختی استان مرکزی در حوزه درمان تامین اجتماعی برداشته شود.

کد مطلب 4189478
مهناز قربانی مقانکی

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