به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان‌شرقی، مجتبی جلیل‌زاده اظهار کرد: چهار سد برای تأمین آب شرب وجود دارد که برای سد سهند مشکل خاصی وجود ندارد و سد نهند نیز برای اهداف تأمین آب شرب در نظر است و بخشی از آب شرب شهر تبریز را تأمین می‌کند که در آن ۳۰ درصد کاهش وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر سدعلویان مراغه نیز بالای ۵۰ درصد و سد ستارخان بالای ۳۰ درصد کاهش دارند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه استان ابراز کرد: ذخایر آب زیرزمینی بهدلیل برداشت‌های غیرمجاز با افت ۴۰ درصدی مواجه است و البته بحران در حوزه آبریز دریاچه شدت گرفته و تراز کاهش ۲۶ سانتی‌متری دارد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌هایی که منجر به جاری شدن روان آب بشود و به سمت دریاچه ارومیه هدایت شود نیز وجود ندارد، افزود: در سال‌های گذشته بخشی از آب سدهای حوزه دریاچه ارومیه رهاسازی شده که نزدیک به ۴۰ میلیون مترمکعب بود و از این رو امروز برای تأمین آب شرب با مشکل مواجه شده‌ایم.

جلیل‌زاده خاطرنشان کرد: باید در بخش مصرف، صرفه‌جویی حداقل ۱۰ درصدی صورت گیرد تا تأمین آب شرب در روزهای گرم سال انجام گیرد.