به گزارش خبرنگار مهر، این فعال فرهنگی و مذهبی استان مرکزی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم گردهمایی روحانیان، مداحان و هیات های مذهبی در اراک، با اشاره به اهداف دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: بیش از ۳۰ اندیشکده خارجی مسئله چگونگی فروپاشی نظام اسلامی را مورد بررسی قرار داده و در این راستا راهکارهای ۲۰ تا ۳۰ ساله طراحی کرده اند.

وی افزود: آخرین راهکار صهیونیستی ارائه داده شده دارای پنج راهبرد است و دشمن براساس آن قسم خورده که این نظام را به نابودی می کشاند، نخستین راهبرد این برنامه اعمال تحریم تا سرنگونی تعیین شده و دومین راهبرد این برنامه به حوزه فکر، فرهنگ و روان مردمی ارتباط دارد که بر اساس آن با تغییر باورهای عمومی مردم را از سرفصل های نظام جمهوری اسلامی ایران جدا کنند.

این فعال فرهنگی و مذهبی استان مرکزی خاطرنشان کرد: نفوذ در دستگاه های تصمیم گیر و تصمیم ساز سومین راهبرد این سیاست برنامه ریزی شده است که متاسفانه دشمن در این زمینه توانسته در برخی از مسائل دخالت کند، اما باید نهایت توجه را داشته باشیم که وظیفه ما ایجاد تفرقه نیست بلکه باید نقدی سازنده داشته باشیم و بر طبل دشمنان نکوبیم.

وی تصریح کرد: ایجاد یک جامعه دوقطبی از دیگر اهداف دشمنان این نظام است تا رهبری و دولت را در مقابل یکدیگر قرار دهند اما ما باید هوشیار باشیم، چهارمین راهبرد برنامه دشمنان اجرای فرمول سندهای بین المللی اعم از سند ۲۰۳۰ و پنجمین راهبرد این برنامه ایجاد و انتقال ناامنی از بیرون مرزها به داخل کشور تعیین شده است.

این فعال فرهنگی و مذهبی استان مرکزی ادامه داد: در این مدت که کشور ما در عرصه فتنه ای دوباره قرار دارد، باید بگوییم که دشمن برنامه های بسیاری را در نظر گرفته تا به اهداف شوم خود دست یابد، از دشمن به غیر از دشمنی کاری بر نمی آید، همانگونه که فتنه ۸۸ با شکست مواجه شد این فتنه نیز با فضل و الطاف الهی به نفع نظام مقدس جمهوری اسلامی خاتمه می یابد.

وی عنوان کرد: خداوند متعال اراده کرده تا این نظام پیروز شود اما شرط این پیروزی بر اساس منویات امام راحل حضور انقلابی مردم در صحنه است، ما باید در این شرایط هنر تفکیک صفوف عادی مردم از اغتشاش گران را داشته باشیم.

این فعال فرهنگی و مذهبی استان مرکزی بیان کرد: ایجاد این آشوب ها سبب کاهش ۸۰ درصدی فروش طلا، کاهش ۴۰ درصدی تقاضای خودرو، افزایش قیمت سکه به یک و نیم میلیون تومان، افت دو هزار و ۵۰۰ واحدی بورس، افزایش قیمت دلار به چهار هزار و ۳۰۰ تومان و... شده و دشمن با ایجاد این هزینه ها قصد دارد به اهداف خود دست یابد.

وی ابراز داشت: همه ما باید براساس چهار معیار قرآن، تدبیر امام راحل، تدبیر مقام معظم رهبری و قانون اساسی احساس تکلیف کنیم و درصدد حفاظت از نظام برآییم، همین که فضای امروز جامع شکل امنیتی به خود گرفته سبب خوشحالی دشمنان شده اما این اتفاقات سبب وحدت و ایجاد انگیزه انقلابی در میان مردم می شود.

وی افزود: ماهیت دستگیر شدگان این جریانات به دو قشر تفکیک شده که حوزه نفاق برانگیز آن به دست سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند و دومین گروه از این دستگیر شدگان سلطنت طلب ها هستند که شناخته شدند.

این فعال فرهنگی و مذهبی استان مرکزی ادامه داد: اگر افراد انقلابی از صحنه کنار بروند افرادی به صحنه می آیند که مخالف نظام و انقلاب هستند که در این راستا باید بکوشیم تا مردم را از دستاوردهای انقلاب آگاه سازیم و از ائمه جماعات و روحانیون درخواست داریم با استفاده از تریبونی که در اختیار دارند سبب ایجاد وحدت ملی شوند.