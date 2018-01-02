به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صفر قربانپور بعد از ظهر سه شنبه در گردهمایی روحانیان، مداحان و هیات های مذهبی در اراک، با اشاره به اغتشاشات رخ داده اخیر در کشور اظهار داشت: موضوع اصلی این جلسه بسترسازی برای حرکت عمومی روز سیزدهم دی ماه با محوریت حمایت از ولایت است که بر این اساس فردا چهارشنبه در سراسر کشور حرکت عمومی به منظور مقابله با فتنه و آشوب های خیابانی اخیر شکل می گیرد.

وی افزود: پیش بینی های مختلفی در این راستا به انجام رسیده، برخی از استان ها روز گذشته این مراسم را برگزار کرده و برخی از استان های دیگر در نظر دارند این مراسم را روز چهارشنبه برگزار کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: براساس برنامه ریزی تعیین شده تجمع مردمی صبح روز چهارشنبه راس ساعت ۱۰ در شهر اراک و به مرکزیت میدان شهدا برگزار می شود.

قربانپور تصریح کرد: باید ببینیم که جهت گیری ضد انقلاب در کدام زمینه در حال شکل گیری است و فشار روانی از چه جهتی در حال وارد آمدن است زیرا طی این جریانات مسائل اقتصادی در حاشیه قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: برترین و عالی ترین موضع در دفاع از نظام و جمهوری اسلامی بر مبنای حرکت های مردمی ساماندهی می شود، بهترین دست و قوی و عالی ترین جایگاه را بدنه اجتماعی مردم دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی عنوان کرد: در حال حاضر جلسات شورای تامین به صورت مداوم برای بررسی مسائل برگزار می گردد، زیرا این صحیح نیست که هر فردی هر اقدامی که می خواهد به انجام برساند.

قربانپور بیان کرد: بهترین و عالی ترین اقدام بر محوریت کار مردمی قرار می گیرد و انقلاب اسلامی نیز از خواستگاه اولیه مردمی برانگیخته شد که رکن رهبری را نیز داشت.

وی ابراز داشت: بقای انقلاب اسلامی بر پایه رکن دیانت قرار دارد و تاکید ما بر این است که بدنه اجتماعی در این عرصه وارد شود، زیرا امروز روز عقب ماندن و اینکه بگوییم نوبت ما نیست و مسائل به ما ارتباطی ندارد به پایان رسیده و سفارش ما به همگان این است که در شرایط اجتماعی موجود برای حفظ نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی در میدان عرصه و عمل وارد شوند که این اقدامات ممکن است در قالب کارهای مختلفی اعم از راهپیمایی، کار فرهنگی و... انجام پذیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اضافه کرد: امروز نباید جناح های سیاسی را مد نظر قرار دهیم زیرا قضایا از این مراتب گذر کرده و براساس تاکیدات مقام معظم رهبری همه مسئولان و مردم باید دست اندرکار شده و بدون توجه به جهت گیری های حزبی و سیاسی در عرصه حاضر شوند و هدف، حرکت دینی باشد.

قربانپور افزود: امروزه شعارها از ضد انقلاب بودن حتی به ضد دین بودن تغییر یافته و اغتشاش گران ندای (نه اسلام، نه قرآن، جانم فدای ایران سر می دهند)، یقین داریم که این شعارها دروغ است، زیرا اگر این افراد ایران پرست بودند، حداقل پرچم کشور را حفظ می کردند و آن را به آتش نمی کشیدند.

وی ادامه داد: این شعارها از بیرون مرزها اعلام می شود و هدف آنها دین و مسجد است که منجر به آتش کشیدن مساجد می شود، در این مواقع باید فارغ از هر جناجی به صحنه مقابله وارد شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی عنوان کرد: تمرکز این مسائل باید محوریت دینی باش و حاکمیت ولایت فقیه اصلی ترین هدف تعیین شود، درخواست داریم که فردا تمام مردم شهرهای استان مرکزی و به ویژه مرکز استان در صحنه حضور یابند و از روحانیان درخواست داریم در این زمینه در تربیون های خود اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.