سفر به تایلند و تجربه لذتی متفاوت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از قدیمی ترین زبان های شرق آسیا، زبان مردم تایلند است با گویش‌های مختلف، همچنین پایتخت این کشور بانکوک و دین آنها بودا است. سلطنت و پادشاهی در میان مردم تایلند از احترام ویژه‌ای برخوردار است و لوازمی مانند سکه و اسکناس که روی آن عکس پادشاه وجود دارد، بسیار برای مردم این کشور مهم است.

در این کشور همواره جشنواره‌های زیادی برگزار می‌شود، مانند جشن آب، جشن گل، جشن پاتایا، نمایشگاه میوه و کبوتر است. جاهای دیدنی تایلند مانند بناهای تاریخی و طبیعت زیبا، سواحلی وسیع با آبی زلال و جنگل‌های انبوه سبز بخشی از مواردی است که در میان گردشگران محبوبیت زیادی دارد.

همراه با الفبای سفر با زیبایی‌های این کشور بیشتر آشنا خواهید شد.

آب و هوای تایلند

آب وهوای تایلند به علت نزدیک بودن به دریا گرم و مرطوب است. تایلند از ۳ نوع آب و هوای فصلی برخوردار است فصل سرد و گرم و مرطوب. نوامبر تا فوریه این کشور آب و هوای خنک ولی بدون بارش را دارد. در مارس هوا کم کم رو به گرما می‌رود و میانگین دمای هوا ۳۳ درجه سانتی گراد همراه با رطوبت زیاد است و اما بهترین فصل سفربه تایلند، بین ماه های نوامبر تا فوریه است که دمای هوا در طول روز ۲۸ درجه و شب‌ها ۱۲ درجه با رطوبت کم است. آوریل نیز گرم‌ترین ماه تایلند است و به همین دلیل جشن آب در نیمه این ماه برگزار می‌شود.

جاذبه‌های گردشگری تایلند

جاذبه‌های گردشگری تایلند مانند مراکز خرید تایلند، موزهای تاریخی، معبدهای متعدد، مناظر زیبای سواحل و... جلوه زیبایی به این شهر بخشیده است. شهر بانکوک ترکیبی از فرهنگ غرب و شرق را در خود جای داده ،شهری مدرن همراه با حفظ سنت و آداب و رسوم در زمینه‌های مذهبی، فرهنگی، معماری، هنر زیبایی این شهر را دو چندان کرده است.

معبد وات رانگ

معبد وات رانگ یا معبد سفید یکی از معابد زیبای تایلند با طراحی بسیار زیبایی است. این معبد قدیمی که به سبک معماری معابد بودایی ساخته شده دارای قسمت های مختلف نمادین است، رنگ سفید آن به معنی پاکی و زلال بودن است و تکه‌های شیشه‌ای به کار رفته در این معبد نمادی از خرد بودا و تعالیم بودایی به شمار می‌رود.

هر قسمت این بنا معنای مختلفی دارد و با نگاه کردن به این معبد آیین و دین مذهب بودا در بخش های ازآن نمایان است. برای دسترسی به ساختمان اصلی معبد (Ubosot) باید از یک پل که دریاچه‌ کوچکی در زیر آن قرار دارد عبور کرد.

نقاشی‌های زیادی از داستان‌های بودایی بر دیوارهای معبد وجود دارد که به شرح خوبی و بدی می‌پردازد. مهمترین ساختمان وات رانگ کان، Ubosot است که ساختمانی سفید به همراه تکه‌هایی از شیشه‌ است که با بازتابش نور خورشید، زیبایی آن دو چندان می‌شود.

ساحل ریلی

شبه جزیره‌ای واقع در تایلند داری ۴ ساحل بسیار زیبا است که به سواحل ریلی معروف است. این ساحل درست در جنوب ساحل آئو نانگ قرار دارد و بر دماغه‌ای سنگی قرار گرفته است که تنها می‌توان با قایق به این منطقه رفت. محلی با منظره زیبا و شگفت انگیز با سواحلی بسیار زیبا پوشیده از شن سفید، صخره‌هایی از جنس سنگ آهک، غارها و تالاب در صخره‌ها که به وسیله‌ی جزر و مد دریا به وجود آمده‌اند. این منطقه مانند نگینی زیبا در تایلند می‌درخشد.

پارک ملی خائو سوک (Khao Sok)

این پارک ملی واقع در استان تانی سورات، قرار دارد منطقه ای سرسبز با انبوه درختان بلند با بارش فراوان. تعداد بسیار زیادی از انواع پرندها و حیوانات در این پارک زندگی می‌کنند انواع پرنده‌ها، گربه‌های وحشی، گوزن‌ها، خوک‌های خرطوم دراز، فیل ها و گرازها در این پارک وجود دارند. همچنین یکی از بزرگترین گُل کاری های جهان در این منطقه وجود دارد، Rafflesia kerrii کمیاب، در تایلند، که تنها در خائو سوک وجود دارد. ماه‌های ژوئن و اکتبر، زمان مناسبی برای رفتن و گردش در این پارک فوق العاده زیبا است.

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