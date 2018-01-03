استعفای نمایندگان اصفهان در گرو تصمیم مجمع است

حیدرعلی عابدی در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی، با نمایندگان چهارمحال و بختیاری و شائبه صدور اجازه برداشت آب از سوی چهارمحالی ها، اظهار داشت: دیداری که نمایندگان چهارمحال و بختیاری و نمایندگان اصفهان با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتند بیشتر جنبه سمبلیک داشت و در این دیدارها رئیس مجلس نمی تواند به صورت فردی پیشنهاد بدهد زیرا پیشنهادها راه قانونی خود را دارد.

وی با اشاره به اینکه این پیشنهادات به صورت لایحه از سوی دولت یا در قالب طرح از سوی نمایندگان یا رئیس مجلس باید در مجلس مطرح شود، بیان داشت: رئیس مجلس می تواند به دلیل واقف بودن به تمام مسائل و احاطه ای که دارد، به وزارت خانه‌ها فقط توصیه کند که قاعدتا وزارت خانه ها به این توصیه ها گوش نمی دهند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص استعفای نمایندگان اصفهان، نیز ادامه داد: نمایندگان مجلس سه اولویت دارند که اولویت اول آنها منافع ملی، اولویت دوم آنها منافع استانی و اولویت سوم آنها هم مسائل دارای فوریت در جامعه است.

وی گفت: نمایندگان مجلس روی دو اولویت اول هیچ گاه جناحی عمل نخواهند کرد و استانی عمل می کنند و با تمام اختیاراتی که داریم در درجه اول تلاش می کنیم که وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه طرح های ناتمام را به اتمام برساند و اگر نتوانیم بر اساس مصوبه و تصمیم که در مجمع نمایندگان گرفته می شود، عمل کنیم، به سخن موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، صحه گذاشته و استعفا می دهیم.

تونل سوم و بهشت آباد دو راه احیای زاینده رود است

عابدی با اشاره به اینکه وقتی مجمع نمایندگان درخواست اجرای قانون را دارند، باید بر اساس قانون طرح ها، اجرایی شود و زمانیکه مصوبه شورای عالی آب هرگونه برداشت جدیدی را ممنوع اعلام می کند و ما در این راستا تذکر می دهیم، نباید حرف ما را زمین بگذارند، گفت: اگر بخواهند به تذکر و سخن نمایندگان هم اعتنایی نکنند پس چه فرقی ما بین ما و مردم عادی است، پس معنای نمایندگی مجلس چیست و اگر قرار باشد تذکرات ما بایگانی شود، اختیارات قانونی ما کجاست.

وی ادامه داد: امروز زاینده رود ما نابود شده است و باید تلاش کنیم که احیا شود که تحقق این مهم با تکمیل دو پروژه تونل سوم و بهشت آباد امکانپذیر است.

مدیرکل محیط زیست اصفهان خود را برای پاسخگویی در خصوص آلودگی هوا آماده کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از عوامل احیای زاینده رود، کنترل روی برداشت های آب است که متاسفانه در برخی از مکان ها روی برداشت های آب کنترلی نیست و ذخایر سد در حال پایان است.

وی با اشاره به اینکه اصفهان از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد که بدون نظر کارشناسی مجوز برداشت آب را داد، با مشکل بی آبی مواجه شد، گفت: تغییرات اقلیمی سهم بسیاری در خشکسالی و آلودگی هوا دارد و باید وضعیت اصفهان را در قالب سه برنامه جدا پیگیری کنیم. یک برنامه برای خشکی زاینده رود و تشکیل ستاد نجات زاینده رو، یک برنامه برای شرق اصفهان و کویرزدایی و یک برنامه برای محیط زیست و مسئله آلودگی هوا که مدیر کل محیط زیست اصفهان قطعا برای پاسخگویی در این راستا باید خود را آماده کند.

عابدی اضافه کرد: خشکسالی اصفهان نمی تواند سبب آلودگی هوا شده باشد اما تاثیر زیادی در ریزگردها دارد و باید مسئله فعالیت معادن و کارخانجات را جدی پیگیری و جنگل های شرق اصفهان که به کانون ریزگرد مبدل شده است را احیا کنیم.