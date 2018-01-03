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۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

در ژاپن؛

ربات ها شیفت شب یک بیمارستان را اداره می کنند

ربات ها شیفت شب یک بیمارستان را اداره می کنند

مسئولان بیمارستانی در ناگویای ژاپن تصمیم گرفته اند ربات های ساخت شرکت تویوتا را برای اداره امور در شیفت شب خود به خدمت بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، البته قرار نیست این ربات ها امور پیچیده ای همچون جراحی بیماران را عهده دار شوند، بلکه قرار است آنها وظیفه حمل دارو و نمونه های آزمایشگاهی را در طبقات مختلف بر عهده بگیرند.

استفاده از چهار ربات برای انجام این وظایف از یک ماه دیگر در بیمارستان دانشگاه ناگویا آغاز می شود. شهر ناگویا از جمله شهرهای پیشرفته و رباتیک ژاپن محسوب می شود که حتی در آن یک موزه اختصاصی در زمینه ربات ها نیز وجود دارد.

این ربات ها را می توان یخچال هایی سیار توصیف کرد که ۹۰ لیتر ظرفیت دارند و با استفاده از تعدادی دوربین و رادار قادر به شناسایی محیط اطراف بوده و از برخورد با موانع جلوگیری می کنند.

این ربات ها برای رفتار مودبانه با انسان ها نیز تعلیم داده شده اند و می توانند از عباراتی مانند ببخشید یا بگذارید عبور کنم هم استفاده کنند. کارکنان بیمارستان با استفاده از تبلت قادر به احضار این ربات ها برای انجام وظیفه یا حمل بار هستند. این ربات ها تنها از ساعت ۵ بعد از ظهر تا هشت شب به کار گرفته می شوند که بیمارستان ها طی این زمان خلوت تر است.

کد مطلب 4190006

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