به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، سعید فلاح پور با تاکید بر اینکه، توسعه بازار سرمایه و حرکت در مسیر جهانی بدون در نظر گرفتن استاندارهای بین المللی محقق نمی شود، گفت: اصلاح رویه های پیشین بازار سرمایه از جمله جایگزینی گزارش پیش بینی EPS بر اساس استانداردهای جهانی و با هدف افزایش نقدشوندگی، ارتقاء اثربخشی نظارت و حمایت از حقوق سرمایه گذاران صورت گرفت.

افزایش عمق تحلیل ها

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای تحقق افزایش عمق تحلیل های بازار سرمایه مقرر شده است که کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران فضا را برای فعالیت تحلیلگران حرفه ای و معتبر «حقیقی و حقوقی» مهیا و تارنمای «تدان» را با همکاری کانون کارگزاران برای ارایه تحلیل ها تقویت کنند، به گونه‌ای که مانند سایر کشورها، تحلیلگران معتبر حقیقی و حقوقی بازار بتوانند پیش‌بینی خودشان از سود شرکت ها را در این سامانه قرار دهند تا در دسترس عموم قرار گیرد و برای هر نماد، محدودیتی از نظر تعداد تحلیل‌گران وجود ندارد. این کار، هم اکنون با محوریت کانون نهادهای سرمایه گذاری آغاز شده است.

سودهای گمراه کننده

عضو هیات مدیره سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا انتشار EPS در قریب به اتفاق کشورها الزامی نیست گفت: همه پیش بینی ها با محدودیت های ذاتی پیش بینی همراه هستند و از قابلیت اتکا و اطمینان برخوردار نیستند. به‌عنوان مثال در سال ۹۵، سود محقق شده شرکت‌ها با اولین پیش‌بینی آنها بطور متوسط بیش از ۴۰۰ درصد انحراف دارد. در برخی موارد، سود محقق شده چندین برابر بیشتر یا کمتر از سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها بوده است. بنابراین سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها می‌تواند به گمراهی، دستکاری و حباب قیمت ها منجر شود و در نتیجه بازار به سمت غیر واقعی حرکت کند.

حمایت از بازگشایی نمادها

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه توقف طولانی مدت نمادها از دیگر مشکلاتی بود که به واسطه انتشار پیش‌بینی EPS با آن روبرو بودیم، عنوان کرد: در دستور العمل جدید، توقف طولانی مدت نمادها به حداقل رسیده است. بسیاری از نمادها به دلیل عدم ارایه پیش‌بینی سود یا تعدیل بیش از ۲۰ درصد که معمولا همراه با ابهامات اساسی بود، متوقف می شدند که از این پس شاهد آن نخواهیم بود.

برخورد با ناشرین متخلف

عضو هیات مدیره سازمان بورس با بیان اینکه در دستور العمل جدید مربوط به افشای اطلاعات، فرصت تعیین شده برای ارایه اطلاعات افزایش یافته، افزود: در دستور العمل پیشین در صورت عدم ارایه اطلاعات، نماد تا زمان ارسال اطلاعات بسته می شد اما در حال حاضر بورس‌ها می‌توانند به ناشر فرصت دهند تا اطلاعات مالی خود را تکمیل کند و نماد طی این مدت متوقف نمی شود. البته، بحث برخورد با ناشرین متخلف به جای خود پا برجا است.

محدودیت برای سهامداران عمده

فلاح پور همچنین اضافه کرد: به عنوان مثال، در گذشته اگر ناشری اطلاعات مالی ۶ ماهه را ارایه می کرد اما اطلاعات ۳ ماهه را ارایه نکرده بود، طبق دستور العمل امکان بازگشایی نماد وجود نداشت اما این روند اصلاح شده و در صورت ارایه اطلاعات به روز تر و کامل‌تر، نماد می‌تواند بازگشایی شود. البته، در تمام مواردی که ناشر در ارایه اطلاعات قصور داشته باشد، براساس دستورالعمل جدید انضباطی که در حال اصلاح است، به تخلفات ناشر رسیدگی خواهد شد و حتی در حال بررسی اعمال یکسری محدودیت‌ها بر سهامداران عمده هستیم.

جزییات فرآیند تعلیق

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با سنا، به موضوع هشدار مثلثی نمایش داده شده در کنار نمادها اشاره کرد و گفت: نمایش هشدار مثلث در کنار نام شرکت به معنای این است که ناشر به فرآیند تعلیق وارد شده است اما به معنی تعلیق زودهنگام نماد شرکت نیست. بلکه بسته به نوع تخلف، تعلیق شدن نماد ممکن است از ۴ ماه تا ۱۵ ماه طول بکشد. در این فاصله نماد باز است و همزمان ضمن برخورد انضباطی با ناشر در صورت تخلف، به ناشر فرصت داده می‌شود که موارد را اصلاح کند. در واقع نسبت به دستورالعمل قبلی که نماد بلافاصله تعلیق می‌شد، تعلیق‌ها کاهش محسوسی خواهند داشت.

بنابراین، این هشدار مثلثی صرفا جهت اطلاع سرمایه‌گذاران از آخرین وضعیت شرکت است و این که سهامداران بعنوان مالکین شرکت از عملکرد نامناسب و تخلفات مدیرانشان آگاه باشند و به تناسب از آنها بخواهند جهت جلوگیری از تعلیق نماد در ماه‌های آینده، موارد را رفع کنند.

ضمن اینکه، در این حالت، سرمایه‌گذاران با توجه به احتمال تعلیق نماد در ماه‌های آتی، می‌توانند برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهند و بصورت دفعی با تعلیق نماد مواجه نشوند. به عبارت دیگر، علامت هشدار چه باشد چه نباشد، اتفاقات در حال رخ دادن است، این هشدار فقط سهامداران را از وضعیت شرکت آگاه می‌کند.

یکسال زمان برای نهایی شدن اصلاحات

به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس فرآیند انجام اصلاحات جدید بیش از یک سال به طول انجامید و طی این مدت جلسات متعددی با کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، فعالین حقیقی و حقوقی و بورس ها برگزار شد و قریب به اتفاق فعالین بازار سرمایه موافق نگاه جدید سازمان بورس بودند.

وی ادامه داد: طی این مدت نقدها و پیشنهادهای فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه، کانون ها و ارکان سازمان بورس اخذ و اعمال شد و برای اولین بار در این خصوص، فراخوان عمومی اعلام شد و فعالین بازار از آن مطلع شدند و نظرات خود را از طریق سامانه مربوطه ارسال نمودند که سازمان هم آنها را در انجام اصلاحات استفاده کرد.

در پایان عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد با وجود اینکه در اصلاح و ابلاغ دستورالعمل جدید نظر فعالین و ارکان بازار سرمایه از طریق فراخوان عمومی و جلسات متعدد اخذ شده، با این حال سازمان بورس از پیشنهادات و انتقادات سازنده در جهت بهبود هرچه بیشتر این دستورالعمل‌ها استقبال می‌کند.