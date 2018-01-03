به گزارش خبرگزاری مهر، رضا معینی در کارگاه آموزشی تبیین قانون تامین اجتماعی و بخشنامه های حوزه پیمانکاری افزود: در سال های اخیر اقدامات گسترده ای برای تعامل موثر و سازنده با شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه کارفرمایی مواردی که بین سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های کارفرمایی تفاوت دیدگاه وجود دارد را در بستر کارشناسی مورد ارزیابی قرار داده ایم و بهترین همکاری ها بین سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی برقرار شده است.

معینی یکی از مسائل و نقدهایی که به سازمان تأمین اجتماعی وارد می شود را مربوط به نحوه خدمت رسانی شعب این سازمان تأمین اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: بخشی از این موضوع با آموزش و نظارت مناسب بر کارکنان واحدهای اجرایی قابل اصلاح است و بخشی دیگر نیز با اصلاح فرآیندهای کاری رو به بهبود خواهد رفت.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی کارفرمایان سازمان تامین اجتماعی اصلاح، تنقیح و تلخیص قوانین و بخش نامه ها را از دیگر برنامه های سازمان تأمین اجتماعی برای ارتقاء خدمات این سازمان برشمرد و گفت: این موضوع با جدیت در تمامی حوزه های سازمان تأمین اجتماعی در حال انجام است و موسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان بازوی علمی و پژوهشی سازمان این مسئله را با جدیت دنبال می کند.

معینی اظهار داشت: تنقیح و تلخیص بخشنامه ها در حوزه هایی از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد، خرید بیمه دوران سربازی و هیأت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی انجام شده و به مرور در همه حوزه ها از جمله موضوع های مرتبط با قراردادهای پیمانکاری در دست انجام است.

به گفته معینی مسائل مربوط به حوزه فن آوری اطلاعات از دیگر محورهای نیازمند ارتقاء و توجه در سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در این حوزه تلاش ها و فعالیت های گسترده ای بویژه در سال های اخیر صورت گرفته و برخی امور سازمان از قبیل دریافت فیش و پرداخت حق بیمه، ابلاغ مطالبات، دریافت سوابق و بازرسی از کارگاه ها با استفاده از فن آوری اطلاعات انجام می شود.

تغییر قوانین دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانکاری مورد تأیید سندیکای شرکتهای ساختمانی نیست

محمد عطاردیان، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به تلاش هایی که در برخی مجامع برای حذف و یا تغییر قوانین مربوط به دریافت حق بیمه تأمین اجتماعی از قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد، اظهار داشت: تغییر این قوانین مورد تأیید سندیکای شرکتهای ساختمانی نیست.

وی ادامه داد: سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به عنوان یکی از بزرگترین مجامع کارفرمایی کشور با تغییر این قوانین مخالف است و به اعتقاد ما تغییر این قوانین و پرداخت حق بیمه بر اساس بازرسی کارگاهی و بازرسی دفاتر قانونی مشکلات عدیده ای را بوجود خواهد آورد.

عطاردیان اجرای دقیق قوانین و بخشنامه ها در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در حوزه قراردادهای پیمانکاری انتظار داریم پرداخت حق بیمه در قراردادهای عمرانی برعهده کارفرمای اصلی که دستگاه های دولتی هستند، باشد.

وی اظهار داشت: این موضوع در تفاهم نامه ای بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز لحاظ شده است.