به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هیات داوران بخش «نوجوان» اسامی آثار برگزیده و قابل تقدیر بیستمین جشنواره‌ی قصه‌گویی را اعلام کرد.

بر این اساس، سیدعلی کاشفی‌خوانساری، علی خانجانی و مژگان خلیل‌پور پس از بررسی ۴۸ اثر راه یافته به مرحله منطقه‌ای این جشنواره، ۱۰ اثر را به عنوان برگزیده معرفی کردند و سه اثر را شایسته‌ تقدیر دانستند.

بر همین اساس، «ماهانا آقاداوودی» با قصه «هرچی خدا بخواد همون می‌شه» از اصفهان، «عسل اعظمی» با قصه «سنگ صبور» از آذربایجان شرقی، «ساجده قاسمی» با قصه «گنج بد» از یزد، «سجاد اسماعیلی» با قصه «زبان حیوانات» از یزد، «سیده مکیه بهرسی» با قصه «رستم و اشکبوس» از بوشهر، «فاطمه نوایی» با قصه «یک مشت و نیم مشت» از گیلان، «محمدرضا برومند» با قصه «گروفالو» از تهران، «مریم علیمردانی» با قصه «پیشی تنها» از گلستان، «فائزه امیری» با قصه «بیژن و منیژه» از کرمانشاه و «حامد بهرامی» با قصه «کرم و شاه اردشیر» از چهارمحال و بختیاری برگزیدگان این جشنواره‌اند.

این قصه‌گویانِ نوجوان از ۱ تا ۵ بهمن در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون برای مخاطبان قصه خواهند گفت و در مراسم پایانی جوایز خود را دریافت می‌کنند.

ضمن آنکه لوح تقدیر «زهرا میراحمدی» با قصه «کرسی بی‌بی خورشید» از چهارمحال و بختیاری، «فرشته بابایی» با قصه «گردآفرید» از لرستان و «امیرخادم مسعودی» با داستان «سهراب و گردآفرید» از بوشهر (شایستگان تقدیر این بخش) برای آنان ارسال خواهد شد.

در دور نخست این مسابقه ۳۱۷۴ اثر به دبیرخانه‌ بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال شده بود.