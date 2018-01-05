هدف دشمنان ایجاد آشوب در ایران اسلامی است/ ضرورت تقویت هوشیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمید عبداللهیان در خطبههای نماز جمعه این هفته شاهرود به میزبانی مدرسه قلعه بابیان اینکه دشمنان دو هدف کوتاهمدت و بلندمدت را در قبال ایران اسلامی دارند، تأکید کرد: مهمترین هدف کوتاهمدت آنها اغتشاش و دعوت مردم به نافرمانی است که باید درباره این سیاست دشمنان بیش از پیش هوشیار باشیم.
وی افزود: ۷۵ درصد هشتگ های فضای مجازی در قبال دعوت مردم به آشوب و اغتشاش از کشورهای عربستان، آمریکا، انگلستان، فرانسه و ... کنترل میشود که این نشان میدهد دشمنان ما با برنامهریزی به دنبال اهداف شومشان هستند.
دست بیگانگان در آشوبهای اخیر دیده میشود
امامجمعه موقت شاهرود بابیان اینکه دست بیگانگان در آشوبهای اخیر دیده میشود، تأکید کرد: همانطور که در سخنان یک ماه پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز دیده میشد، دشمنان هدفی جز آشوب در ایران اسلامی ندارند و برای رسیدن به آن به برهم زدن امنیت دست میزنند لذا باید هوشیار بود.
عبداللهیان گفت: تمام تحلیلگران غربی معتقد هستند که شکست داعش جز با حضور نرم ایران در عراق و سوریه شکست سناریوی تجزیه عراق و کودتای نافرجام بن سلمان در لبنان امکانپذیر نبود لذا دست بیگانگانی چون منافقان، سلطنتطلبهای، آمریکا، صهیونیستها و برخی جریانهای انحرافی در این اغتشاشات بهخوبی دیده میشود.
وی همچنین افزود: شاهد این مدعا کنترل ۷۵ درصد هشتگ های فضای مجازی است که دعوت به تظاهرات بر اساس آدرسهای توییتری عربستان سعودی، آمریکا، فرانسه و ... را به زبان عربی محسوب میشود که گویا گرانیهای ایران آنها را بیشتر از مردم ما آزار داده است اما همانطور که تحلیلگر گاردین میگوید این لاشخورها آرزویشان را به گور میبرند.
امامجمعه موقت شاهرود گفت: دشمنان در طرح نقشههایشان با شکست روبرو میشوند چراکه نه ایدئولوژی دارند و نه رهبری و ساختار منظم و از طرفی حاکمیت قدرتمند مرکزی مانع رسیدن آنها به این اهداف است.
ضرورت تقویت حفظ هوشیاری
عبداللهیان همچنین در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه مسئولان ما نیز نباید بهانهای به دست اغتشاشگران و دشمنان بدهند، گفت: گرفتن بهانه از دست آشوبگران یعنی کار و تلاش شبانهروزی مسئولان قوای سهگانه برای خدمت بیشتر و کاهش آلام و مشکلات اقتصادی، اشتغال و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی؛ چراکه مهمترین و نجاتبخشترین راه نجات خدمت به مردم است و اگر فرصت خدمترسانی را کسی از دست بدهد نمیتواند خود را رها سازد چراکه حقالناس را با خود برده است.
وی در دیگر بخش سخنان خود با طرح این سؤال که در برابر این اغتشاشات باید چه کرد، تأکید داشت: حفظ هوشیاری و دستکم نگرفتن دشمن یکی از راههای مقابله با این پدیده است.
امامجمعه موقت شاهرود تبیین حق گفتگو را دیگر رسالت ما در برابر اغتشاشات اخیر دانست و گفت: تبیین حق گفتگو با مردم و اقناع افکار عمومی دارای اهمیتی بسزا است و درنهایت باید گفت گرفتن بهانه از دست دشمنان سومین راهکاری است که در برابر این پدیده باید صورت گیرد.
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