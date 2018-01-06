محمدرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تساوی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل نفت تهران در هفته هجدهم لیگ برتر، گفت: خوشبختانه سایر تیم های بالای جدول هم مقابل حریفانشان متوقف شدند و اختلاف امتیاز پرسپولیس در صدر جدول، باقی ماند. با این حال بازیکنان پرسپولیس باید برای دفاع اتوبوسی حریفانشان راهکاری پیدا کنند.

برخورد با بازیکنان در بلندمدت به سود پرسپولیس است

وی افزود: البته نبود فرشاد احمدزاده و گادوین منشا هم در این تساوی موثر بود ولی برانکو ایوانکوویچ مسائل بلند مدت تیمش را به مسائل کوتاه مدت ترجیح می دهد. شاید پرسپولیس در کوتاه مدت عوارض این برخوردها را بدهد ولی بدون شک در بلند مدت به نفع تیم خواهد بود.

داور می توانست انعطاف بیشتری نشان بدهد

عضو پیشین هیات مدیره پرسپولیس یادآور شد: بازیکنان روز گذشته تمام تلاش خود را به کار بستند و همه راه ها را برای گلزنی امتحان کردند. صحنه هایی هم بود که داور می توانست انعطاف بیشتری از خودش نشان بدهد. علاوه بر این، باید به نبود تماشاگران و بدشانسی هم در رقم خوردن نتیجه بازی با نفت اشاره کرد.

پرسپولیس مثل تیم ملی موفق می شود

زادمهر در خصوص اینکه رفتار برانکو برای مبارزه با بازیکن سالاری در پرسپولیس مورد حمایت همه قرار دارد، تصریح کرد: بله، پرسپولیس و هر تیمی در این صورت در بلندمدت موفق خواهد شد؛ درست مثل رفتار کارلوس کی روش در تیم ملی که مقابل بازیکن سالاری ایستاد. باید در پرسپولیس رقابت سالمی وجود داشته باشد.

انتقال بازیکن باید از کانال باشگاه باشد

وی در ادامه، در پاسخ به سئوالی مبنی بر تصمیم مهدی طارمی برای جدایی از پرسپولیس در پایان فصل، گفت: بازیکنان در پرسپولیس برای خودشان اسمی دست و پا می کنند و باید احترام باشگاه و هواداران را حفظ کنند. در همه جای دنیا بازیکنان تصمیم می گیرند که یک روز تیمشان را به مقصد تیم دیگری ترک کنند. این اتفاق صرفا بد نیست ولی باید از کانال باشگاه مبدا صورت بگیرد. بهتر است انتقال به تیم دیگر، از کانال باشگاه باشد تا پولی هم نصیب جایی شود که برای بازیکن زحمت کشیده است.

رفتار طارمی حرفه ای نیست

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه تصمیم و رفتار مهدی طارمی حرفه ای نیست، گفت: باشگاه نمی خواهد طارمی و بازیکن یا مربی دیگری را اسیر خود کند. باید قلب بازیکن با یک باشگاه باشد وگرنه هم خود بازیکن و هم تیم آسیب می بیند.

محروم کردن تماشاگران تا کِی؟

زادمهر همچنین به محرومیت تماشاگران پرسپولیس در بازی با نفت اشاره کرد و یادآور شد: محروم کردن تماشاگر در دنیا مفهومی ندارد. محروم کردن تماشاگر و باشگاه تا چه زمانی قرار است ادامه یابد؟ اتفاقا باید از باشگاه ها به خاطر آوردن تماشاگران به ورزشگاه و پرشور شدن بازی ها تقدیر شود.

صفر تا صد برگزاری بازی را به باشگاه ها بدهند

وی در پاسخ به این سئوال که راهکار شما برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی چیست؟ گفت: باید «صفر تا صد» برگزاری یک مسابقه از جمله بلیت فروشی و برقراری امنیت بازی را به خود باشگاه ها واگذار کنند. در تمام باشگاه های اروپایی باشگاه ها با استفاده از تیم های پایه خود بلیت فروشی می کنند و عوامل انتظامی هم از خود باشگاه هستند. به هر حال این اتفاق باید از یک جایی در فوتبال ایران شروع شود.

ورزشگاه مکان مقدسی است

پیشکسوت پرسپولیس خاطرنشان کرد: ورزشگاه هم مثل اماکن تحصیلی، مکان مقدسی است. اگر تماشاگران این عقیده را در خود نهادینه کنند، دیگر شاهد الفاظ بد و توهین نخواهیم بود. باید چنین چیزی فرهنگسازی شود.ضمن اینکه حضور خانواده ها هم در ورزشگاه ها در کاهش توهین ها و این اتفاقات تاثیرگذار است. رسانه ها باید این مسائل را آموزش بدهند و مبحث سخت افزاری حضور بانوان و خانواده ها هم در ورزشگاه ها فراهم شود. این مسائل در گذشته و زمانی که خودمان فوتبال بازی می کردیم، وجود داشت و هیچ مشکلی هم پیش نمی آمد.