سه پنالتی پرسپولیس را نگرفتند/ بازی در فضای غیرورزشی برگزار شد!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز شنبه تیم فوتبال پرسپولیس به خبرنگاران گفت: بازیکنانم تلاش زیادی کردند و گلایه ای از آنها ندارم. همیشه اشتباه وجود دارد اما ما مثل گذشته بازی کردیم و قبلا هم گفته بودم که می ترسم از این بازیها. همه تیم هایی که برابر پرسپولیس قرار می گیرند از آمادگی بالایی برخوردار هستند.

وی افزود: ما بازی خوبی ارائه کردیم اما این بازی در یک جو غیر ورزشی و بدون حضور تماشاگران برگزار شد. سه پنالتی ما را نگرفتند که این عادلانه نیست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد رکوردی که دروازه بان استقلال از پرسپولیس گرفت گفت: رکوردها برای شکستن است. ما به چیزی که در فوتبال فکر می کنیم فقط بردن است و قهرمان شدن. رکورد چیز خوبی است اما اولویت نیست و قطعا برای شکستن است.

برانکو ادامه داد: ما در بازی با نفت موقعیت های زیادی داشتیم که بازیکنان نتوانستند از آنها استفاده کنند. ما از حریف به خاطر نحوه بازی اش ناراحت نمی شویم. ما می دانستیم که نفت با همین روش بازی خواهد کرد و ما تلاش کردیم که به گل برسیم اما نشد. گلایه ای هم از این وضعیت نداریم. باید تلاش کنیم در دیدارهای بعدی مشکلات را حل کنیم.

ایوانکوویچ در مورد همکاری اش با تیم ملی گفت: بازیکنان را برای ریکاوری در اختیار تیم ملی قرار داده ایم. همانطور که گفتم احترام کامل می گذاریم برای برنامه تیم ملی. هم برای من و هم برای باشگاه مهم است که تیم ملی بهترین نتیجه را بگیرد.

وی در مورد سختگیری هایی که برای بازیکنان این تیم نسبت به بازیکنان دیگر صورت می گیرد و حکم هایی که صادر می شود گفت: این در حیطه اختیارات من نیست که در موردش صحبت کنم. باشگاه باید در این مورد اظهار نظر کند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد دیدار هفته آینده تیمش با سیاه جامگان گفت: بازی این تیم برابر فولاد را تماشا کردم. آنها با سزاواری کامل برابر فولاد بازی کردند و امتیاز گرفتند. می دانیم که بازی سختی پیش رو داریم. قطعا آنها هم برای گرفتن امتیاز تلاش خواهند کرد.

برانکو در مورد دعوت نشدن شجاع خلیل زاده و علی علیپور به تیم ملی گفت: من نمی توانم در این مورد اظهار نظری داشته باشم. آنچه مسلم است علی علیپور الان آقای گل لیگ است و شجاع هم از بهترین مدافعان است. با این حال این سرمربی تیم ملی است که در این مورد تصمیم می گیرد. کمک های ایشان هم بازیهای لیگ را تماشا کرده اند و شناخت خوبی از بازیکنان دارند.

ایوانکوویچ در مورد اینکه آیا از انتقال مهدی طارمی خبر جدیدی دارید گفت: تا آنجایی که می دانم ایشان فعلا در خدمت تیم ملی هستند.