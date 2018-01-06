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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

بارندگی‌ها ۶۸ درصد کاهش یافت؛

بی‌آبی در کمین لرستان/ تابستان با بحران آب مواجه می‌شویم

بی‌آبی در کمین لرستان/ تابستان با بحران آب مواجه می‌شویم

خرم‌آباد - مدیرکل مدیریت بحران لرستان از تنش آبی شدید در این استان در فصل تابستان خبر داد.

رضا آریایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان لرستان اظهار داشت: این میزان در نورآباد ۱۲۶ میلی‌متر، در کوهدشت ۸۳ میلی‌متر، رومشگان ۸۴ میلی‌متر، الشتر ۷۸ میلی‌متر و در خرم‌آباد ۶۱ میلی‌متر بوده است.

وی بیان داشت: همچنین میزان این بارش‌ها در دورود ۶۰ میلی‌متر، پلدختر ۴۹ میلی‌متر، ازنا ۴۶ میلی‌متر، بروجرد ۴۴ میلی‌متر و الیگودرز نیز ۲۵ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان متوسط بارندگی‌ها در ۱۵ ایستگاه اندازه‌گیری استان را ۶۷ میلی‌متر عنوان کرد و گفت: مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال قبل ۲۱۰ میلی‌متر بوده که با این شرایط میزان بارش‌ها ۶۸ درصد کاهش پیداکرده است گفت: همچنین مقدار بارش‌ها در مدت مشابه بلندمدت ۲۰۹ میلی‌متر بوده که در این زمینه نیز ۶۸ درصد کاهش بارندگی‌ها را داشته‌ایم.

آریایی تأکید کرد: در سال آبی جاری و به‌خصوص در فصل تابستان با تنش جدی در بخش آب موردنیاز کشاورزی و شرب مواجه خواهیم شد.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تغییر الگوی کشت، انسداد چاه‌های غیرمجاز، صرفه‌جویی در مصرف و استفاده بهینه از ذخایر آب موجود در استان برای برون‌رفت از بحران پیش رو تأکید کرد.

کد مطلب 4192211

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