رضا آریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش ها در سال آبی جاری در استان لرستان اظهار داشت: این میزان در نورآباد ۱۲۶ میلیمتر، در کوهدشت ۸۳ میلیمتر، رومشگان ۸۴ میلیمتر، الشتر ۷۸ میلیمتر و در خرمآباد ۶۱ میلیمتر بوده است.
وی بیان داشت: همچنین میزان این بارشها در دورود ۶۰ میلیمتر، پلدختر ۴۹ میلیمتر، ازنا ۴۶ میلیمتر، بروجرد ۴۴ میلیمتر و الیگودرز نیز ۲۵ میلیمتر بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان متوسط بارندگیها در ۱۵ ایستگاه اندازهگیری استان را ۶۷ میلیمتر عنوان کرد و گفت: مقدار بارشها در مدت مشابه سال قبل ۲۱۰ میلیمتر بوده که با این شرایط میزان بارشها ۶۸ درصد کاهش پیداکرده است گفت: همچنین مقدار بارشها در مدت مشابه بلندمدت ۲۰۹ میلیمتر بوده که در این زمینه نیز ۶۸ درصد کاهش بارندگیها را داشتهایم.
آریایی تأکید کرد: در سال آبی جاری و بهخصوص در فصل تابستان با تنش جدی در بخش آب موردنیاز کشاورزی و شرب مواجه خواهیم شد.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تغییر الگوی کشت، انسداد چاههای غیرمجاز، صرفهجویی در مصرف و استفاده بهینه از ذخایر آب موجود در استان برای برونرفت از بحران پیش رو تأکید کرد.
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