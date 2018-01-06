حذف درخواست استعلام سابقه میان شعب ازبرنامه های تامین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی با حضور مدیران و کارشناسان این حوزه در ستاد و ادارات کل غرب و شرق تهران بزرگ( به صورت حضوری) و البرز، شهرستان های تهران، سمنان، قم، مرکزی، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

مدیر کل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در این جلسه گفت: در حوزه نامنویسی برنامه های مختلفی داریم که بخشی از آنها اجرا شده و تا پایان سال به نتایج نهایی آن می رسیم و همچنین برای سال آینده نیز برنامه هایی تعریف شده است.

بهروز کریمی افزود: یکی از مهمترین برنامه های حوزه نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی، توسعه خدمات غیرحضوری است که ضمن کاهش مراجعه بیمه شدگان به شعب، رضایتمندی آنها را نیز کسب کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امانتدار اطلاعات بیمه شدگان است، اظهار داشت: برنامه دیگر این حوزه، پالایش اطلاعات است که به صورت سیستمی سوابق بیمه شدگان را پالایش کنیم تا اطلاعات صحیح مبنای ارائه خدمات باشد.

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: حذف درخواست استعلام سابقه بیمه میان شعب این سازمان یکی دیگر از برنامه های مهم این حوزه است که با اجرایی شدن آن، مستقیماً از دیتا مرکزی برای این برنامه استفاده خواهد شد و لزومی بین درخواست میان شعب نخواهد بود.

کریمی، ارسال پیامک به بیمه شدگان در زمان ارائه و پرداخت لیست حق بیمه را یکی دیگر از برنامه های مهم حوزه نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: تمامی این برنامه ها به منظور تکریم بیمه شدگان اجرا می شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست های تخصصی برای کارکنان اظهار داشت: مشارکت آنها در این جلسات بسیار مهم است.

در ادامه این جلسه، دستورالعمل های و ضوابط اجرایی حوزه نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی تشریح و به سئوالات شرکت کنندگان در جلسه پاسخ داده شد.