۱۰ هزارمیلیارد اعتبار برای پرداخت بدهی های آموزش و پرورش لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در برنامه «پرسشگر» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی بودجه آموزش و پرورش دچار تحول بنیادین می شود، گفت: پیش از سال ۹۷ بپذیریم که مطالبات آموزش و پرورش را ارائه کنیم، بعد وارد سال جدید شویم.

وی اضافه کرد: نمی شود تمام کارمندان مطالبات خود را ماهانه دریافت کنند و سر موقع مطالبات بازنشستگی خود را بگیرند ولی معلم و کارمند آموزش و پرورش با یک سال دو سال تاخیر به مطالباتش برسد. معلمی هست که از سال ۸۸ بدهی هایش پرداخت نشده، همین امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان لازم است تا آموزش و پرورش بتواند بدهی هایش را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی شرط دیگر تحول بنیادین را اینگونه عنوان کرد: دیگری اینکه آموزش و پرورش را باور کنند نه به این صورت که گفته شود که این ها زیاد هستند. ما در هر روستایی پرچم جمهوری اسلامی را بلند کرده ایم در حالی که بسیاری از دستگاه ها حتی در شهرستان ها و شاید مراکز استان ها نمایندگی ندارند.

میرزاده با بیان اینکه اگر اراده مان این باشد که آموزش و پرورش در اولویت است، همین سال ۹۷ می توانیم تحول بنیادین در بودجه آموزش و پرورش را شاهد باشیم، گفت: ما در اجرای احکام معلم ها به آنها بدهی داریم و بسیاری از احکام را در مورد آنها اجرا نمی کنیم. باید پاداش بازنشستگی، اجرای احکام، پاداش معلم ها و ... با همکاری همه از قلم نیفتد.

وی درباره موضوع حذف هزینه آب و برق تصریح کرد: پیشنهاد ما مدارس، آن هم مدارس دولتی است؛ ولی هنوز کار در مجلس تمام نشده است. باید اشاره کنم که آموزش و پرورش به طور مطلق توانایی پرداخت قبوض آب و برق را ندارد. اگر مجلس مخالفت نکند امکان تصویب آن بالا است.