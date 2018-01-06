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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

فریبا محمدیان: برای حضور بانوان در ورزشگاه ها به زمان نیاز داریم

فریبا محمدیان: برای حضور بانوان در ورزشگاه ها به زمان نیاز داریم

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش تاکید کرد که برای حضور بانوان در ورزشگاه ها نیازمند زمان هستیم تا ضمن توسعه زیرساخت‌ها، شرایط فرهنگی نیز مهیا شود‎.‎

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، فریبا محمدیان با تأکید بر این موضوع که ورزشگاه ها و فضای فرهنگی در آن باید مطابق شأن و منزلت ‏زنان توسعه پیدا کند، گفت: برای رسیدن به این مرحله به زمان مناسب نیاز داریم. 

وی تصریح کرد: نیازمند زمان هستیم تا ضمن توسعه زیرساخت‌ها، شرایط فرهنگی نیز مهیا شود‎.‎

محمدیان توضیح داد: شرایط کنونی حضور در ورزشگاه ها در شأن هیچ بانویی نیست و ما در وزارت ورزش و جوانان در پی این هستیم که بانوان ‏علاقمند به حضور در ورزشگاه‌ها در بهترین شرایط از فضاهای فرهنگی ورزشی بهره مند شوند‎.‎

معاون وزیر ورزش در پاسخ به این سوال که نقطه نظر خود را در مورد حضور چند دختر در ورزشگاه‌ها با چهره و لباس مردانه بیان کند، اظهار داشت همه ما ‏ملزم به تبعیت از قانون هستیم و این مهم تنها با حفظ و رعایت قانون در بازه زمانی خاص محقق خواهد شد‎.‎ هر چند امکان حضور بانوان در بسیاری از رشته ها فراهم است و خانواده ها از نزدیک شاهد مسابقات هستند ولی برای رشته فوتبال نیاز به شرایط ‏ویژه داریم.

کد مطلب 4192387
زینب حاجی حسینی

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