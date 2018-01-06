فریبا محمدیان: برای حضور بانوان در ورزشگاه ها به زمان نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، فریبا محمدیان با تأکید بر این موضوع که ورزشگاه ها و فضای فرهنگی در آن باید مطابق شأن و منزلت ‏زنان توسعه پیدا کند، گفت: برای رسیدن به این مرحله به زمان مناسب نیاز داریم.

وی تصریح کرد: نیازمند زمان هستیم تا ضمن توسعه زیرساخت‌ها، شرایط فرهنگی نیز مهیا شود‎.‎

محمدیان توضیح داد: شرایط کنونی حضور در ورزشگاه ها در شأن هیچ بانویی نیست و ما در وزارت ورزش و جوانان در پی این هستیم که بانوان ‏علاقمند به حضور در ورزشگاه‌ها در بهترین شرایط از فضاهای فرهنگی ورزشی بهره مند شوند‎.‎

معاون وزیر ورزش در پاسخ به این سوال که نقطه نظر خود را در مورد حضور چند دختر در ورزشگاه‌ها با چهره و لباس مردانه بیان کند، اظهار داشت همه ما ‏ملزم به تبعیت از قانون هستیم و این مهم تنها با حفظ و رعایت قانون در بازه زمانی خاص محقق خواهد شد‎.‎ هر چند امکان حضور بانوان در بسیاری از رشته ها فراهم است و خانواده ها از نزدیک شاهد مسابقات هستند ولی برای رشته فوتبال نیاز به شرایط ‏ویژه داریم.