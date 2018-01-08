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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو؛

«درآمدی بر روان‌شناسی دین» به زبان آذری منتشر شد

«درآمدی بر روان‌شناسی دین» به زبان آذری منتشر شد

کتاب «درآمدی بر روان‌شناسی دین» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو به زبان آذری، ترجمه و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی بر روان‌شناسی دین» اثر «مسعود آذربایجانی» و «سید مهدی موسوی‌اصل» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو و با مشارکت دانشگاه بین‌المللی خزر جمهوری آذربایجان و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) به زبان آذری، ترجمه و منتشر شد.

این کتاب که شایسته تقدیر چهاردهمین دوره کتاب سال دانشجو به عنوان متن درسی برای دانشجویان رشته روان‌شناسی، الهیات و دین‌شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تهیه شده است، امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، همه علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

وظیفه روان‌شناسی دین، بررسی پدیده دینداری از منظر روان‌شناسی و توصیف و تبیین عوامل و زمینه‌های دینداری، ابعاد آن، سنجش و اندازه‌گیری دینداری و آثار و پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی است.

توجه به این رشته به گونه‌ای افزایش یافته که رسماً به عنوان واحد درسی در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا جایگاه خود را یافته و گاه به عنوان یک رشته تخصصی به شمار می‌آید.

در کتاب «درآمدی بر روان‌شناسی دین» به دلیل مجال اندک، تنها به این بسنده شده که مهم‌ترین مسایل، آرا و دیدگاه‌ها بررسی شود. فصل اول کتاب به تعریف روان‌شناسی دین، تاریخچه و روش‌شناسی آن می‌پردازد.

فصل دوم، نظریه‌های ۳ روان‌شناس مشهور: ویلیام جیمز، فروید و یونگ را بررسی می‌کند. به ابعاد دین و دینداری و کاویدن شرایط فهم دینداری و دیدگاه‌های مربوط به ابعاد دین در فصل سوم پرداخته شده است.

فصل چهارم، اشاره‌ای مختصر به تاریخچه و روش‌های اندازه‌گیری دینداری، مبانی نظری و مشکلات اندازه‌گیری دینداری دارد و فصل پنجم آثار دینداری در سطح فردی و اجتماعی و نیز هزینه‌های دینداری را بررسی می‌کند.

کد مطلب 4192429
مهرنوش محمدزاده

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