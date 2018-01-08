به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «درآمدی بر روانشناسی دین» اثر «مسعود آذربایجانی» و «سید مهدی موسویاصل» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در باکو و با مشارکت دانشگاه بینالمللی خزر جمهوری آذربایجان و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) به زبان آذری، ترجمه و منتشر شد.
این کتاب که شایسته تقدیر چهاردهمین دوره کتاب سال دانشجو به عنوان متن درسی برای دانشجویان رشته روانشناسی، الهیات و دینشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا تهیه شده است، امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، همه علاقهمندان نیز از آن بهرهمند شوند.
وظیفه روانشناسی دین، بررسی پدیده دینداری از منظر روانشناسی و توصیف و تبیین عوامل و زمینههای دینداری، ابعاد آن، سنجش و اندازهگیری دینداری و آثار و پیامدهای آن در زندگی فردی و اجتماعی است.
توجه به این رشته به گونهای افزایش یافته که رسماً به عنوان واحد درسی در بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا جایگاه خود را یافته و گاه به عنوان یک رشته تخصصی به شمار میآید.
در کتاب «درآمدی بر روانشناسی دین» به دلیل مجال اندک، تنها به این بسنده شده که مهمترین مسایل، آرا و دیدگاهها بررسی شود. فصل اول کتاب به تعریف روانشناسی دین، تاریخچه و روششناسی آن میپردازد.
فصل دوم، نظریههای ۳ روانشناس مشهور: ویلیام جیمز، فروید و یونگ را بررسی میکند. به ابعاد دین و دینداری و کاویدن شرایط فهم دینداری و دیدگاههای مربوط به ابعاد دین در فصل سوم پرداخته شده است.
فصل چهارم، اشارهای مختصر به تاریخچه و روشهای اندازهگیری دینداری، مبانی نظری و مشکلات اندازهگیری دینداری دارد و فصل پنجم آثار دینداری در سطح فردی و اجتماعی و نیز هزینههای دینداری را بررسی میکند.
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