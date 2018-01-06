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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۲

جام حذفی انگلیس؛

منچستر سیتی در نیمه مربیان ۴ گل زد/ صعود قاطعانه تیم گواردیولا

منچستر سیتی در نیمه مربیان ۴ گل زد/ صعود قاطعانه تیم گواردیولا

تیم فوتبال منچستر سیتی با پیروزی پرگل مقابل برنلی صعودی مقتدرانه در رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های انگلیس داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم رقابتهای جام حذفی باشگاه‌های انگلیس، FA Cup روز شنبه ادامه یافت که طی آن تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد برابر برنلی قرار گرفت و این تیم را با حساب ۴ بر یک شکست داد.

نیمه نخست این بازی با برتری یک بر صفر برنلی خاتمه یافت. بارنز در دقیقه ۲۵ از دفع ناقص مدافع سیتی نهایت بهره را برد و در مصاف تک به تک با کلودیو براوو دروازه میزبان را گشود.

در نیمه دوم شاگردان گواردیولا حریف را کاملا تحت فشار قرار دادند و به بردی قاطعانه دست یافتند. سرخیو آگوئرو در دقایق ۵۷ و ۵۹ دو گل متوالی به ثمر رساند و دبل کرد.

در دقیقه ۷۱ نیز لروی سانه گل سوم را وارد دروازه پدیده تازه لیگ برتر انگلیس کرد و برناردو سیلوا در دقیقه ۸۲ چهارمین گل سیتی زن ها را به ثمر رساند.

منچستر سیتی با این برد راهی دور چهارم رقابتهای جام حذفی انگلیس شد.

کد مطلب 4192539

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