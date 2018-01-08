آغاز فعالیت آزمایشی نسل جدید کدال دربورس/دسترسی به اطلاعات ناشران

روح‌اله دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت آزمایشی نسل جدید سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) خبر داد و گفت: این دسترسی جامع به اطلاعات ناشران را مهیا می‌کند؛ بر این اساس ضرورت در اختیار گذاشتن رابطی خوش‌ساخت حاوی اطلاعاتی جامع به همراه امکان سفارشی‌سازی توسط کاربر به جهت دسترسی به موقع، کامل و جامع به اطلاعات مالی و سایر اطلاعیه‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها و نهادهای بازار سرمایه، ما را بر آن داشت که نسل جدیدی از سامانه کدال (کدال ۳۶۰ درجه) را تولید و ارایه کنیم.

مجری سامانه کدال افزود: این سامانه وبگاهی است که تصویری ۳۶۰ درجه از اطلاعات پایه‌ای ناشران، اطلاعیه‌های منتشر شده و دیگر اطلاعات پیرامونی هر شرکت یا نهاد مالی را به دست می‌دهد و امکانات قوی برای جستجو و فیلترکردن داده‌ها بر حسب نیاز را فراهم می‌سازد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این‌، قابلیت تشکیل پروفایل کاربری و سرویس گوش به زنگ این وبگاه نیز، امکان اطلاع‌رسانی فوری در کانال‌های متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و بدین ترتیب، با وجود کدال ۳۶۰ دیگر نیازی به مراجعه به چندین مرجع برای جمع‌آوری اطلاعات مالی شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.

دهقان در تشریح امکانات سایت گفت: این سامانه امکاناتی نظیر دسته‌بندی اطلاعیه‌های پرکاربرد، دسترسی سریع و آسان به اطلاعیه‌ها از طریق انواع فیلترهای ترکیبی و سلسله مراتبی، امکان ثبت نام در سایت و استفاده از سرویس گوش به زنگ، اطلاع‌رسانی به کاربر از طریق ایمیل، پیامک و تلگرام در خصوص انتشار اطلاعیه‌های ناشران منتخب، نمایش کامل اطلاعات پروفایل ناشر، از جمله اطلاعیه‌های کدال، تحلیل‌های تدان، اطلاعات شرکت و اعضای هیات مدیره، اطلاعات روز بازار برای نمادهای قابل معامله، تاریخچه پیام‌های ناظر بازار، امکان ارجاع به سایت ناشر مربوطه دارد.

وی با بیان اینکه انواع رده‌بندی ناشران بر اساس استانداردهای روز دنیا، نمایش اطلاعیه‌های مشابه و ناشران هم رده بر اساس دسته بندیهای انجام شده در سامانه معاملات و ارائه سایت به زبان انگلیسی از جمله دیگر مزایای این سامانه جدید است، گفت: امکان دسترسی به‌ موقع، کامل و جامع به اطلاعات مالی و دیگر اطلاعیه‌های منتشره شرکت‌ها و نهادهای بازار سرمایه، از جمله اساسی‌ترین نیازهای تحلیلگران و معامله‌گران این بازار است.

دهقان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ظاهر این سامانه شباهت زیادی به شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی دارد و آیا قرار است کدال ۳۶۰ رقیب این شرکت‌ها باشد، تصریح کرد: اطلاعاتی که در کدال ۳۶۰ منتشر می‌شود، منحصر به اطلاعات پایه و انتشار گزارش‌ها است و به هیچ‌وجه قرار نیست این سامانه وارد حوزه پردازش اطلاعات مالی شود؛ در واقع این سامانه با هدف دسترسی مناسب‌تر به اطلاعات پایه منتشر شده از سوی ناشران و نهادهای بازار سرمایه به صورت آزمایشی در حال فعالیت است.

وی اظهار داشت: پس از دریافت بازخوردهای معامله‌گران و سایر فعالان بازار سرمایه، فعالیت رسمی آن با غنای بیشتری آغاز خواهد شد.