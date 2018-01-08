تقدیر وزیر ارتباطات از عملکرد آسیاتک در اربعین حسینی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت انتقال داده­‌های آسیاتک، مهندس جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، از عملکرد این شرکت در خدمت­ رسانی به زائرین حسینی در ایام اربعین تقدیر کرد.

شرکت انتقال داده های آسیاتک همواره در راستای ایفای نقش اجتماعی خود، از سازمان­های پیشرو در مبحث مسئولیت‌­های اجتماعی بوده و در سال‌های اخیر، در بیش از ده‌­ها پروژه عام‌المنفعه و خیرخواهانه مشارکت کرده است.

در همین راستا این شرکت در هنگام برگزاری مراسم اربعین سال ۱۳۹۶، اقدام به توزیع هزاران ماسک ضد گردو غبار در میان زائرین گرامی کرد.

شرکت آسیاتک به عنوان برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به انتخاب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همواره در تلاش است علاوه بر حفظ و تثبیت کمی و کیفی خدمات، از تمام توان خود در راستای رسیدن همه جانبه به جایگاه مطلوب ترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور، بهره ببرد.