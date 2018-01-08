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۱۸ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

واکنش «اون» به کتاب «آتش و خشم»

واکنش «اون» به کتاب «آتش و خشم»

رسانه های کره شمالی با انتشار عکسی از رهبر این کشور واکنش وی به کتاب آتش و خشم را به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های کره شمالی با انتشار تصویری از «کیم جونگ اون» رهبر این کشور، واکنش وی به کتاب آتش و خشم را که در آن صلاحیت روحی- روانی دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری زیر سوال رفته را به تصویر کشیدند.

در این تصویر کیم جونگ اون در حال خندیدن مشغول مطالعه کتاب است. البته برخی رسانه ها همچون بی بی سی با ارائه تصویر مشابه از کیم جونگ اون بدون در دست داشتن کتاب، از جعلی بودن این تصویر گزارش داده اند.

با وجود تلاش کاخ سفید برای ممانعت از انتشار کتاب «آتش و خشم؛ درون کاخ سفید ترامپ»، این کتاب در روزهای اخیر به بازار آمده و به خاطر ادعاهایی که در مورد رئیس جمهوری آمریکا مطرح می‌کند بسیار پرفروش و جنجالی بوده است.

کد مطلب 4194074
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • تبلیغات چی IR ۱۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
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      فعلا که نویسنده کتاب میلیونر شده و به همه می خنده...

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