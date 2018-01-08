برگزاری ششمین گردهمایی مسئولان امور جوانان سراسر کشور در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان این گردهمایی ۲ روزه در چهار پنل تخصصی برگزار می شود و عصر پنج شنبه با حضور معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان و استاندار یزد به کار خود خاتمه می دهد.

این نشست در راستای هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری ها هرساله در یکی از استان‌های داوطلب برگزار شده است که امسال با هماهنگی به عمل آمده، ششمین دوره آن در شهر یزد برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش، صدور اعتبارنامه فعالیت برای سمن ها، توانمندسازی و نظارت بر عملکرد سازمان ها، ساماندهی اوقات فراغت جوانان، ساماندهی و ظرفیت سازی در جهت توانمندسازی و تسهیل ازدواج و تحکیم و تقویت نهاد خانواده، از جمله وظایف این بخش است. سیاست گذاری، برنامه ریزی، اعمال هماهنگی فرابخشی و نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه های مرتبط با امور جوانان نیز از وظایف دبیرخانه شورای عالی جوانان در راستای سیاست گذاری است.

در این گردهمایی مسائل و بحث‌های تخصصی و مختلف در امور جوانان بررسی خواهد شد و همچنین برنامه‌های سال جاری در بخش‌های دیگر به شرکت‌کنندگان ارائه خواهد شد.

در حاشیه پنجمین دوره گردهمایی مسئولین امور جوانان سراسر کشور پنل‌های تخصصی نیز شامل مصوبات نشست‌های قبلی، برنامه ریزی‌های آتی و گزارش عملکرد استان‌ها برگزار می‌شود.

این گردهمایی طی روزهای ٢٠ و ٢١ دی ماه با حضور محمد مهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان در ساماندهی امور جوانان و مدیران بخش‌های مختلف این حوزه از سراسر کشور برگزار می‌شود.