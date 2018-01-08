سیاست گذاری اصولی برای مدیریت منابع آب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری روز دوشنبه در سی و ششمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان که در شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد اظهارداشت: در این شورا باید به جای دادن آمار و عملکرد، سیاست گذاری کرده و برنامه های خود را برای مدیریت منابع آبی ارائه کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین تصریح کرد: رسالت مهم شورای حفاظت آب استان باید ارائه الگوی کشت، مدیریت منابع و کاهش مصرف و توزیع مناسب اعتبارات به سمت تامین منابع آبی در همه عرصه ها و بهداشت و سلامت شهری و روستایی باشد.

وی افزود: وقتی نمی توانیم آب جدید ایجاد کنیم و بیش از ۹۰ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف می شود باید بسرعت برای تغییر روشهای سنتی آبیاری و توسعه آبیاری مدرن اقدام کنیم و برای محصولات آب بر و تغییر کشت برنامه ریزی داشته باشیم.

یاری یادآورشد: تا سناریوی انتقال آب از سد طالقان عملیاتی نشود مشکلات ما در حوزه کمبود آب باقی است و باید بپذیریم همه مشکلات ما اعتباری نیست بلکه مدیریت و برنامه ریزی و سیاست گذاری است.

رئیس سازمان برنامه و یودجه استان قزوین بیان کرد: اگر در بخش کشاورزی ۱۵ تا ۱۰ درصد صرفه جویی شود بسیاری از مشکلات کمبود آب برطرف خواهد شد و باید روی این موضوع برنامه ریزی جدی داشته باشیم و فرصت را از دست ندهیم.

یاری اضافه کرد: نگاه ما حمایت از طرح های آبی در استان است و تاکنون هم هر مدیری طرحی را در این بخش اجرا کرده با هر سختی که بوده اعتبارش را تامین کرده ایم و امروز هم همراهی لازم را انجام می دهیم تا کارها به نتیجه برسد.