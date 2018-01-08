پرداخت ۲۶۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا صادقآبادی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مدیران صنعت پالایش کشور گفت: ظرفیت تولید پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس که هم اکنون یک سوم آن محقق شده است، باید تا پایان سال ۹۷ تکمیل شود، به همین منظور اعطای یک وام ۲۶۰ میلیون یورویی تایید شده که قرار است به این پالایشگاه اختصاص یابد.
وی افزود: پالایشگاه ستاره خلیج فارس تنها پالایشگاه دنیاست که ظرفیت تولید ۳۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ را دارد. ممکن است پالایشگاهی با ظرفیت خوراک بیشتر از ۳۶۰ هزار بشکه نفت در دنیا وجود داشته باشد، اما پالایشگاه ستاره خلیج فارس به دلیل اینکه از خوراک میعانات گازی استفاده میکند، ۷۵ درصد این خوراک به محصول باکیفیت تبدیل میشود که نمونه ندارد. این در حالی است که پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و پالایشگاه نفت بندرعباس در مجموع ۵۰ درصد تولید بنزین کشور را در اختیار دارند.
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه ما از سال آینده برای واردات بنزین ردیف بودجهای نداریم، عنوان کرد: باید هرچه سریعتر به صادرکننده بنزین تبدیل شویم.
این مقام مسوول با بیان اینکه به همین منظور و همچنین باهدف پرداخت بدهی پیمانکاران و سازندگان این پروژه از صندوق توسعه ملی درخواست وام داشتهایم، گفت: رئیس جمهوری نیز با این درخواست وزارت نفت موافقت کرده، اما برای اینکه این تقاضا هرچه زودتر عملیاتی شود به همکاری و همراهی مجلس نیاز است.
محمدعلی دادور، مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس نیز در این نشست گزارشی از نحوه تثبیت تولید بنزین یورو۵ در این پالایشگاه ارائه داد و گفت: همه تیم مدیریتی، عملیاتی و کارکنان این پالایشگاه سعی کردهاند در مدت زمان کوتاهی و بدون صرف هزینه، فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس را تکمیل و تولید مستمر بنزین یورو ۵ را تثبیت کنند.
وی به برخی چالشها از جمله مشکلات ترخیص کالاهای مورد نیاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس از گمرک اشاره کرد و افزود: انتظار داریم اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ما را در حل این مشکلات یاری کنند.
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