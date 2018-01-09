محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محدودیت‌هایی که طی چند روز اخیر در اینترنت و فضای مجازی کشور به وجود آمده است، افزود: امیدواریم فیلترینگ به سرعت رفع شود و جوانان بتوانند با محدودیت کمتری در فضای مجازی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از کارآفرینی جوانان در فضای مجازی در حال اجرا و برنامه ریزی است، تاکید کرد: باید فضای مجازی مطمئن و پایدار برای کسب و کار اینترنتی جوانان شکل بگیرد زیرا معتقدیم آینده اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان در فضای مجازی اتفاق می افتد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در حال حاضر هم جوانان بسیاری در استارت آپها مشغول فعالیت هستند اما خوشبختانه محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی طی روزهای اخیر آسیبی به این کسب و کارها وارد نکرده است.

تندگویان خاطرنشان کرد: هیچکدام از اپلیکیشن‌هایی که جوانان از آن به عنوان کسب و کار استفاده می کنند فیلتر نشده و همانند قبل در حال فعالیت است.