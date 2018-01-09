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۱۹ دی ۱۳۹۶، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

استارت آپ‌های جوانان از فیلترینگ فضای مجازی آسیب ندید

استارت آپ‌های جوانان از فیلترینگ فضای مجازی آسیب ندید

معاون ساماندهی امور جوانان با اظهار امیدواری در خصوص رفع محدودیت ایجاد شده در فضای مجازی گفت: فیلترینگ انجام شده در روزهای اخیر آسیبی به استارت آپهای جوانان وارد نکرده است.

محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محدودیت‌هایی که طی چند روز اخیر در اینترنت و فضای مجازی کشور به وجود آمده است، افزود: امیدواریم فیلترینگ به سرعت رفع شود و جوانان بتوانند با محدودیت کمتری در فضای مجازی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از کارآفرینی جوانان در فضای مجازی در حال اجرا و برنامه ریزی است، تاکید کرد: باید فضای مجازی مطمئن و پایدار برای کسب و کار اینترنتی جوانان شکل بگیرد زیرا معتقدیم آینده اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان در فضای مجازی اتفاق می افتد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در حال حاضر هم جوانان بسیاری در استارت آپها مشغول فعالیت هستند اما خوشبختانه محدودیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی طی روزهای اخیر آسیبی به این کسب و کارها وارد نکرده است.

تندگویان خاطرنشان کرد: هیچکدام از اپلیکیشن‌هایی که جوانان از آن به عنوان کسب و کار استفاده می کنند فیلتر نشده و همانند قبل در حال فعالیت است.

کد مطلب 4194386

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    نظرات

    • abolfazl IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
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      ماشالله خبرگزاری مهر از همون روزای اول فیلترینگ تلگرام تلاش برا فیلتر شدن دائمی این برنامه رو ادامه میده:)))
    • محمد IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
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      بیا اینم مسولین ما سرشون مثل کبک تو برفه، یکیش اگه خواستی کسب و کار خودمون رو بهت معرفی میکنم که با کلی زحمت قرار بود قبل عید راش بندازیم/
    • آن لاین IR ۲۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
      0 0
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      اگر این فیلترینگ در زمان احمدی نژاد بود الآن اصلاح طلبان نماد آزادی و آزادی خواهی را به زیر سوال می بردند واز این ضعف در نزد جوانان کلی رای جمع میکردند

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