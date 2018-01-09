به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات (آپا ۳) توسط معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مراکز تخصصی آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد برای آسیب‌پذیری‌ها و حوادث امنیتی سایبری)، برگزار می شود.

هدف از این کنفرانس که ۱۶ و ۱۷ اسفندماه امسال و به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان برپا می شود، هم‌افزایی علمی و فناورانه محققان و فعالان حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات عنوان شده است.

این کنفرانس با مشارکت فعال محققان، دانشگاهیان ‌و مهندسان و همچنین آزمایشگاه‌ها و مراکز آپا سراسر کشور برگزار می‌شود.

معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرده تا نسبت به ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی کاربردی در راستای تبادل یافته‌های علمی، پژوهشی و کاربردی اقدام کنند.