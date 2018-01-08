طرحهای آب و فاضلاب قزوین به ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هجرانفر در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان که روز دوشنبه در شرکت آب منطقه ای قزوین برگزار شد اظهارداشت: ۲۶ شهر و شش شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۹۵۲ هزار نفر تحت پوشش شرکت آبفا هستند و از آب سالم وبهداشتی استفاده می کنند که در ۲۴ شهر هیچ مشکلی نداریم.

وی افزود: با افزایش ۷ درصدی جمعیت شهری حجم تولید آب به ۷۸ میلیون مترمکعب رسیده و میزان مصرف نیز با افزایش ۴ درصدی روبرو شده است.

هجرانفر تصریح کرد: تعداد چاههای آب از ۱۲۷ حلقه در سال ۹۱ به ۱۵۶ حلقه در سال گذشته رسید و در این مدت ۲۳ حلقه چاه جدید حفر شد تا نیازها را تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان بیان کرد: طول شبکه و خط انتقال آب با شش درصد رشد به ۲۱۴۵ کیلومتر رسیده و این شرکت با برنامه ریزی اصولی و کارشناسی توانسته در کاهش هدر رفت آب نیز رتبه سوم کشور را کسب کند.

وی اضافه کرد: میزان هدر رفت آب شبکه در کشور ۲۴ درصد و در استان قزوین ۱۸.۴ درصد است و با سرمایه گذاری و همکاری بخش خصوصی قادریم این میزان را نیز کاهش دهیم.

هجرانفر اظهارداشت: ظرفیت مخازن آبی استان ۲۴۲ هزار مترمکعب بوده که در حال حاضر به ۲۷۲ هزار مترمکعب افزایش یافته که بیش از ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در اجرای طرح ها صورت گرفته است.

وی گفت: ۲۳۴ هزار و ۱۴۱ خانوار تحت پوشش انشعاب فاضلاب قرار گرفته اند و در حال حاضر ۴ تصفیه خانه در حال بهره برداری است که در شرایط استاندارد قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان اضافه کرد: تصفیه خانه محمودآباد به عنوان بزرگترین تصفیه خانه پیشرفته استان که قابلیت حذف فسفر را دارد و می تواند آبخوان را نیز تغذیه کند تکمیل شده و از محل بازچرخانی آب در مصارف کشاورزی از آن استفاده می کنیم.

۱۹۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبفا نیازمندیم

وی گفت: برای تامین آب شرب شهرهای استان در سالهای آینده و اجرای طرح های توسعه و رفع نواقص هدر رفت آب به ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم تا ضمن حفر چاههای جدید و انتقال آب به مناطق بحرانی و اجرای شبکه فاضلاب شهری همه نیازهای استان را تامین کنیم.

هجرانفر اظهارداشت: برای پوشش کامل شبکه فاضلاب استان به ۲۶۳ میلیارد تومان نیاز داریم که باید با مشارکت بخش خصوصی آن را عملیاتی کنیم.

وی اضافه کرد: در ۲۴ شهر مشکل آب نداریم اما در دوش هر آبیک و مهرگان و محمدیه نیازمند برنامه ریزی و اجرای طرح های جدید هستیم تا در اینده دچار مشکل نشویم.

مدیرعامل آبفای استان قزوین گفت: برای رفع مشکل کم آبی در تابستان سال اینده در قزوین نیازمند سه میلیارد تومان برای حفر ۵ حلقه چاه و برای شهرهای محمدیه، مهرگان هم هشت میلیارد تومان برای ۵ حلقه چاه دیگر لازم است تا بتوانیم طرحها را عملیاتی کنیم.