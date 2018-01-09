۱۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۳۷

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر سیروس بیدریغ را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاش های سهراب کرد رستمی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان قدردانی کرد.

