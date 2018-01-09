محور ارتباطی ایلام- مهران مسدود شد

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور ایلام به مهران که یکی از اصلی ترین محورهای استان ایلام محسوب می شود به علت انجام عملیات عمرانی در تاریخ ۱۹ دی ماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ بعدازظهر مسدود خواهد بود.

وی اضافه کرد: مسیر جایگزین محور فرعی ماربره جاده قدیم صالح آباد خواهد بود.

همتی زاده تصریح کرد: با توجه به این که این مسیر پرپیچ و خم است و کمبود علائم در این مسیر و یکی از محورهای فرعی استان ایلام محسوب می شود لذا از همه رانندگان تقاضا می شود سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند.

وی از رانندگان نیز خواست از سبقت غیر مجاز پرهیز کنند و بدون هر گونه عجله و شتاب در مسیر عبور کنند تا به سلامت به مقصد خود برسند.