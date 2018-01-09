برانکو و پرسپولیس همچنان بهترین مربی و باشگاه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ بهترین مربیان جهان از سوی سایت clubworldranking اعلام شد.

بر این اساس برانکو ایوانکوویچ با کسب ۳۳۸۲ امتیاز و با یک پله صعود نسبت به اعلام قبلی در رده ۱۳۴ قرار گرفت.

همچنین علیرضا منصوریان، سرمربی سابق استقلال تهران که چند ماهی است هدایت این تیم را به وینفرد شفر واگذار کرده است با کسب ۲۴۱۸ امتیاز، دو پله سقوط داشت و در رده ۲۱۲ قرار گرفت.

سیروس پورموسوی ‌سرمربی فولاد خوزستان با کسب ۱۶۸۲ امتیاز توانست به رده ۳۳۶ رسیده تا سومین مربی باشگاهی ایران در این رده بندی لقب بگیرد.

زین‌الدین زیدان سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید با کسب ۱۷۵۰۰ امتیاز بهترین مربی فوتبال دنیا باقی ماند.

در رده بندی باشگاهی هم پرسپولیس با یک رده سقوط در جایگاه ۱۳۶ جهان قرار گرفت و استقلال با دو پله صعود در رده ۱۸۰. بهترین باشگاه دنیا هم از دید این سایت، رئال مادرید با ۱۷۵۰۰ امتیاز است.